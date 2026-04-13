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Modena, controlli nei parchi: ritrovate 13 dosi di droga

Modena, controlli nei parchi: ritrovate 13 dosi di droga

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro a carico di ignoti. Sono attualmente in corso le indagini finalizzate a identificare i responsabili

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Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia locale di Modena: gli agenti, nell’ambito di controlli pomeridiani realizzati il 27 marzo e il 10 aprile scorsi, hanno effettuato un intervento mirato nell’area verde compresa tra le zone del Villaggio Artigiano e Villaggio Zeta, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai residenti.

L’operazione, condotta con il supporto determinante dell’unità cinofila, ha consentito di setacciare in modo accurato i punti più critici delle aree verdi e dei parchi della zona. Grazie al fiuto del cane antidroga, sono state rinvenute 13 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per la vendita, occultate tra i cespugli, oltre a un consistente quantitativo di hashish nella zona del Villaggio Artigiano.

Analoghi rinvenimenti sono stati effettuati anche nelle aree verdi in prossimità del Villaggio Zeta, dove gli agenti hanno sequestrato due stecche di hashish e sei dosi di cocaina, anch’esse già confezionate e pronte allo spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro a carico di ignoti. Sono attualmente in corso le indagini finalizzate a identificare i responsabili delle attività di spaccio nell’area.

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