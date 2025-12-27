'Anche nella giurisdizione della Compagnia di Pavullo nel Frignano sono stati intensificati in questi giorni di festività i servizi di controllo del territorio, mirati a prevenire e contrastare i reati predatori con particolare attenzione ai furti, cosi come i servizi di vigilanza sulle piste di sci, tenuto conto dell’incremento della presenza di turisti nel comprensorio.Il potenziamento dei servizi continuerà anche in occasione del Capodanno' - sottolinea il Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena.
Pavullo: rubano gasolio da un escavatore, arrestati due fratelli
In via Casa Venturelli, sono stati bloccati dai Carabinieri in flagranza di reato.
