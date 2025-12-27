Pavullo: rubano gasolio da un escavatore, arrestati due fratelli

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Pavullo nel Frignano hanno tratto in arresto in flagranza di reato due fratelli, rispettivamente di 32 e 25 anni, bloccati mentre stavano consumando il furto di carburante in danno di un escavatore, che era posteggiato in via Casa Venturelli intersezione Via Montebonello.Al 112 era pervenuta una richiesta di intervento da parte di un cittadino, che aveva notato la presenza di persone sospette che si aggiravano con delle taniche in mano.I militari, impegnati in un servizio perlustrativo, hanno velocemente raggiunto il luogo della segnalazione, notando che li era posteggiato l’escavatore.Alla vista della pattuglia due persone iniziavano a correre verso la campagna, cercando di nascondersi nei pressi di un boschetto, ma venivano raggiunti e bloccati.I due, risultati fratelli, avevano già riempito sei taniche di gasolio da 25 litri ciascuna, asportato dalla macchina operatrice attraverso l’utilizzo di un tubo in gomma.Accertato il furto, i militari hanno contattato il proprietario dell’escavatore, che ha formalizzato denuncia-querela presso gli uffici della Stazione di Pavullo nel Frignano.I due responsabili del furto sono stati arrestati.All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice ha applicato nei confronti di entrambi gli indagati la misura dell’obbligo di presentazione alla PG; a carico del fratello più grande è stata disposta anche la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di uscire di casa dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno seguente.'Anche nella giurisdizione della Compagnia di Pavullo nel Frignano sono stati intensificati in questi giorni di festività i servizi di controllo del territorio, mirati a prevenire e contrastare i reati predatori con particolare attenzione ai furti, cosi come i servizi di vigilanza sulle piste di sci, tenuto conto dell’incremento della presenza di turisti nel comprensorio.Il potenziamento dei servizi continuerà anche in occasione del Capodanno' - sottolinea il Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena.