San Felice: ubriaco alla guida di un furgone, si schianta contro la recinzione di una casa

Nel giorno di Natale intervento dei Carabinieri della stazione di Mirandola. A Modena un altro giovane senza patente alla guida di un mezzo non assicurato

Nella tarda serata del 25 dicembre, i carabinieri di Mirandola sono intervenuti a San Felice sul Panaro per i rilievi di un sinistro stradale.
Nello specifico un autocarro Fiat Doblò aveva danneggiato il cancello di una casa. E’ stato forte lo spavento dei residenti nella zona, che hanno immediatamente richiesto l’intervento di una pattuglia al 112. Sul posto, i militari hanno identificato un 18enne che era alla guida del mezzo.
Il giovane, sottoposto al test dell’etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge.
Il furgone è stato sottoposto a fermo amministrativo, mentre il 18enne è stato segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebbrezza alcolica.

 

Nella serata di Santo Stefano, i carabinieri di Modena hanno invece denunciato un 21enne, trovato in possesso di oggetti atti allo scasso.
L’operazione è stata intrapresa nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale a Modena in via Salvemini, dopo che i militari operanti avevano notato un veicolo sospetto aggirarsi in un’area periferica della città con quattro persone a bordo.

 

I carabinieri hanno fermato l’autovettura ed hanno approfondito il controllo al suo interno: sotto il sedile del conducente sono state trovate forbici da elettricista, una pinza, una chiave a bussola e guanti da lavoro, che non si esclude possano essere stati detenuti per fini non leciti.
Il veicolo a bordo del quale si trovavano i quattro, risultato privo di copertura assicurativa, è stato sequestrato insieme agli attrezzi.
Il giovane conducente è risultato non titolare di patente di guida.

