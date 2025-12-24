Bilancio 2026: tasse record a Mirandola ma le strade restano colabrodo

L’aumento delle tasse c’è stato, ed è stato pesante. Ma i benefici per i cittadini, almeno a guardare il bilancio di previsione 2026 del Comune di Mirandola, sembrano non esserci. È questa, in estrema sintesi, l’accusa che il Partito Democratico rivolge all’amministrazione di destra guidata dalla sindaca Budri, dopo l’analisi dei numeri contenuti nel documento contabile approdato in Consiglio comunale.A partire dal 2025 la giunta aveva giustificato l’aumento di IMU e addizionale IRPEF con la necessità di coprire un presunto buco da 1,4 milioni di euro. Ma ora, con i dati del bilancio 2026 alla mano, emerge un quadro ben diverso: le entrate fiscali crescono ben oltre quanto dichiarato. L’incremento complessivo delle imposte comunali arriva infatti a 2,6 milioni di euro, oltre un milione in più rispetto a quanto inizialmente indicato come indispensabile.Un risultato che, secondo il PD, configura una vera e propria stangata fiscale, senza un corrispondente miglioramento dei servizi.Se sul fronte degli asili nido gli sgravi per le famiglie dipendono in larga parte dalle risorse regionali, è sul terreno degli investimenti e delle manutenzioni che il bilancio mostra le sue maggiori criticità.A fronte di un Comune vastissimo, il terzo per estensione della provincia, con circa 200 chilometri di strade comunali e numerose frazioni, la giunta prevede appena 400 mila euro per la manutenzione della viabilità.Una cifra giudicata del tutto insufficiente, soprattutto considerando che deriva dalla metà degli incassi delle multe, anch’essi in aumento: da 800 mila a 1 milione di euro. Strade dissestate, segnaletica orizzontale spesso assente e cantieri che partono tardi restano dunque il panorama quotidiano per i mirandolesi, nonostante l’aumento della pressione fiscale.Il nodo, sottolinea l’opposizione, è politico prima ancora che contabile: il patto fiscale tra Comune e cittadini sembra essersi spezzato. Si paga di più, ma non si vede un ritorno tangibile in termini di qualità dei servizi e di cura del territorio. Proprio il livello comunale, quello più vicino ai cittadini, dovrebbe rendere immediatamente visibile come vengono spesi i soldi delle tasse. E invece, sostengono i dem, questo riscontro non c’è.A mancare, ancora una volta, sono anche le strategie di lungo periodo. Nel bilancio non emergono linee chiare su ambiente, gestione del territorio e salute, temi sui quali la maggioranza e la sindaca hanno già mostrato incertezze e cambi di rotta, come dimostrano le vicende Aimag e Ospedale.Per queste ragioni il Partito Democratico ha votato contro il bilancio, annunciando per il 2026 un’opposizione “dura e netta quando necessario”, ma anche propositiva.Resta però una domanda politica di fondo, che i numeri rendono sempre più difficile eludere: perché aumentare le tasse ben oltre il necessario, se poi Mirandola continua a fare i conti con strade malridotte e servizi che non migliorano?