Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Camposanto, ladri in casa: il vicino vede tutto. La figlia delle vittime ha subito 3 furti nell'ultimo mese a Bastiglia

Camposanto, ladri in casa: il vicino vede tutto. La figlia delle vittime ha subito 3 furti nell'ultimo mese a Bastiglia

Difficile dire se vi sia un nesso tra i tre furti a Bastiglia e quello nella casa dei genitori a Camposanto, ma resta la rabbia e la paura delle vittime

2 minuti di lettura
Furto in abitazione a Camposanto nella giornata di oggi. Quattro banditi, poi fuggiti su una Bmw grigia, hanno fatto razzia in una villetta in pieno centro. A rendere il colpo ancor più inquietante è che le vittime sono i genitori della donna che nell'ultimo mese a Bastiglia ha subito tre furti, tutti denunciati ai carabinieri (qui la notizia).

In questa occasione l'azione dei ladri è stata osservata da un testimone che ha notato l'intera dinamica dal palazzo antistante e che ha immediatamente chiamato la figlia dei proprietari, in quel momento assenti. Purtroppo all'arrivo della donna i banditi si erano già dileguati.

I ladri - come testimonia anche il video di un esercizio commerciale antistante - sono giunti a bordo di una Bmw grigia (foto sopra).

In base al racconto del vicino sono entrati in azione 4 banditi, uno al volante, uno a fare da palo e due entrati in casa con il volto travisato dopo aver scavalcato il cancello. Il tutto è durato circa mezzora: i due banditi sono usciti con uno zaino nel quale hanno nascosto la refurtiva trafugata dall'abitazione, dopo aver messo a soqquadro tutte le stanze.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Ad attenderli la Bmw parcheggiata all'esterno, poi partiti alle 13.05 - come dimostra una videocamera di sorveglianza - a velocità elevata verso la Statale.

La figlia delle vittime, giunta sul posto, non ha potuto far altro che prendere atto del furto e della devastazione lasciata nella casa. A quel punto ha contattato i carabinieri e per la quarta volta in un mese e mezzo ha presentato denuncia per il furto subito, prendendo atto che sinora le indagini sui primi tre colpi non hanno condotto a nulla. Difficile dire se vi sia un nesso tra i tre furti a Bastiglia e quello nella casa dei genitori a Camposanto, ma in ogni caso la paura, la rabbia e la preoccupazione sono quantomeno comprensibili.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos

Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos

'Carpi, rimuovere il Gratta e Vinci automatico dal Borgogioioso'

'Carpi, rimuovere il Gratta e Vinci automatico dal Borgogioioso'

'Villa Boschetti di San Cesario: sterminato con insetticida alveare selvatico di api in un albero abbattuto'

'Villa Boschetti di San Cesario: sterminato con insetticida alveare selvatico di api in un albero abbattuto'

Fuori Modena: gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Fuori Modena: gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Articoli Recenti 'San Cesario, avvallamento sul cavalcavia della nuova tangenziale: cittadini preoccupati'

'San Cesario, avvallamento sul cavalcavia della nuova tangenziale: cittadini preoccupati'

'Bilancio 2026: tasse record a Mirandola ma le strade restano colabrodo'

'Bilancio 2026: tasse record a Mirandola ma le strade restano colabrodo'

Capodanno: Mirandola lo festeggia in piazza

Capodanno: Mirandola lo festeggia in piazza

Carpi: dona 280.000 euro in strumentazioni ma vuole rimanere anonimo

Carpi: dona 280.000 euro in strumentazioni ma vuole rimanere anonimo