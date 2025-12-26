Camposanto, ladri in casa: il vicino vede tutto. La figlia delle vittime ha subito 3 furti nell'ultimo mese a Bastiglia
Difficile dire se vi sia un nesso tra i tre furti a Bastiglia e quello nella casa dei genitori a Camposanto, ma resta la rabbia e la paura delle vittime
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos
'Carpi, rimuovere il Gratta e Vinci automatico dal Borgogioioso'
'Villa Boschetti di San Cesario: sterminato con insetticida alveare selvatico di api in un albero abbattuto'
Fuori Modena: gli appuntamenti del fine settimana in provinciaArticoli Recenti
'San Cesario, avvallamento sul cavalcavia della nuova tangenziale: cittadini preoccupati'
'Bilancio 2026: tasse record a Mirandola ma le strade restano colabrodo'
Capodanno: Mirandola lo festeggia in piazza
Carpi: dona 280.000 euro in strumentazioni ma vuole rimanere anonimo