'Il distributore automatico troneggia al di fuori del locale, in galleria, per questo presumiamo autorizzato dalla direzione del centro. Non è visibile e controllabile dall’interno del locale, e quindi chiunque può utilizzarlo, anche i minori, purché dotati di una qualsiasi tessera sanitaria. Viene da chiedersi che senso abbia la vendita con distributore automatico di prodotti, come i gratta&vinci, in vendita diretta anche a pochi metri di distanza. Inoltre, a differenza di distributori agibili h24, che consentono l’acquisto anche in orario notturno, quello di Borgogioioso è utilizzabile nei soli orari di apertura della galleria.
'Carpi, rimuovere il Gratta e Vinci automatico dal Borgogioioso'
Federconsumatori: 'Azzardo cresciuto in modo rilevante a Carpi anche a causa di una rete vendita ipertrofica. In 10 anni i carpigiani hanno perso 300 milioni'
