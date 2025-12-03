Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Carpi, rimuovere il Gratta e Vinci automatico dal Borgogioioso'

Federconsumatori: 'Azzardo cresciuto in modo rilevante a Carpi anche a causa di una rete vendita ipertrofica. In 10 anni i carpigiani hanno perso 300 milioni'

'Da qualche settimana è apparso nella galleria del centro commerciale Borgogioioso un distributore automatico di Gratta&Vinci. Alto 2,5 metri, di colore giallo, si è materializzato di fianco ad un Bar-Tabacchi divenuto da qualche tempo una piccola sala da azzardo, nel bel mezzo del centro commerciale. Il bar è l’attività minore, mentre la maggior parte dello spazio, gestito da cinesi, è dedicata alla vendita di tabacchi e soprattutto di azzardo, gratta&vinci in particolare. Un angusto spazio sul retro, privo di porta e a libero accesso, contiene diverse slot, mentre sono i gratta&vinci e altre lotterie a far la parte del leone'. Così Marzio Govoni, presidente Federconsumatori Modena.
'Il distributore automatico troneggia al di fuori del locale, in galleria, per questo presumiamo autorizzato dalla direzione del centro. Non è visibile e controllabile dall’interno del locale, e quindi chiunque può utilizzarlo, anche i minori, purché dotati di una qualsiasi tessera sanitaria. Viene da chiedersi che senso abbia la vendita con distributore automatico di prodotti, come i gratta&vinci, in vendita diretta anche a pochi metri di distanza. Inoltre, a differenza di distributori agibili h24, che consentono l’acquisto anche in orario notturno, quello di Borgogioioso è utilizzabile nei soli orari di apertura della galleria.
La nostra associazione è attiva da anni nel tentativo di contenere il dilagare dell’azzardo. Un lavoro nel quale sono decisamente impegnati i Comuni delle Terre d’Argine e tanti soggetti del terzo settore. L’azzardo è cresciuto in modo rilevante a Carpi, anche a causa di una rete di vendita ipertrofica. In dieci anni i carpigiani hanno perso in azzardo oltre 300 milioni di euro; di questi, nel solo gratta&vinci, oltre 40 milioni. Crescono i fenomeni di dipendenza, ed i problemi, non solo economici, toccano soprattutto gli anziani, i giovanissimi, le famiglie a reddito medio e basso. Quelle che poi, per tirare avanti, hanno bisogno di aiuto - aggiunge Federconsumatori -. Certo, il gioco d’azzardo è legale; e restando nella legalità si sfruttano norme eccessivamente favorevoli a chi lo propone. Ma a chi interessa il bene comune della nostra Città non può accettare la sua normalizzazione; non può accettare l’esibizione dell’azzardo a fianco di giochi dedicati ai bambini, come in questo caso. Per questo chiediamo la rimozione immediata del distributore dalla galleria del Borgogioioso. Infine Federconsumatori invita le cittadine ed i cittadini di Carpi e dell’Unione a non frequentare con minori i locali, come i bar, che all’attività tipica associano quella di luogo d’azzardo'.
Ospedale di Carpi, l'Ausl rassicura: 'Rianimazione pienamente funzionante già da ieri'

'Carpi, guasto al Ramazzini dimostra stato obsoleto dell'intera struttura'

Via Roosevelt a Carpi, Carletti e Casolari (FdI): 'Amministrazione incapace scarica le colpe'

Carpi, ancora ritardi al cantiere di via Roosevelt. Ora anche il sindaco si arrabbia: 'Valutiamo azioni di rivalsa'

Carpi, crollo in Rianimazione, Platis: 'Risultato di venti anni di perdite di tempo della Regione'

Sicurezza, Barbari (Pd): 'Bravo il consigliere Forza Italia che ha condiviso la battaglia Pd'

Vignola, incendio in un magazzino di mangimi

Castelfranco, vicenda Cà Vazzona: il Tar dà ragione a Nuova Immobiliare, dal Comune possibile indennizzo da oltre 800.000 euro al ricorrente

A Pavullo non si nasce più ma la ginecologia aumenta visite e interventi

Vignola in lutto per la scomparsa di Arcadio Venturi

Nuovo ospedale di Carpi: edificio da 4 piani, previsti 720 parcheggi

Vignola: una rotonda intitolata al pasticciere Eugenio Gollini, creatore della torta Barozzi

