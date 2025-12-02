Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, ancora ritardi al cantiere di via Roosevelt. Ora anche il sindaco si arrabbia: 'Valutiamo azioni di rivalsa'

Riccardo Righi: 'Sono vicino ai residenti e ai commercianti di via Roosevelt, e arrabbiato come loro'

Appena 5 giorni fa il Comune di Carpi aveva annunciato con entusiasmo la fine lavori in via Roosevelt entro il 12 dicembre, oggi il sindaco Riccardo Righi annuncia ulteriori ritardi. 'Siamo di fronte all’ennesimo impegno disatteso prima da parte della direzione lavori e ora dell’azienda appaltatrice che ha dimostrato una totale assenza di responsabilità e di considerazione per chi lavora e vive nel quartiere e nella città - afferma Righi -. Oggi l’impresa ha assicurato che domani (mercoledì) riprenderanno i lavori con la preparazione della segnaletica e giovedì con le fresature. A seguito delle nostre sollecitazioni, si è impegnata a comprimere i tempi per rispettare il cronoprogramma iniziale con variazioni minime'.

'Come amministrazione stiamo comunque valutando quali azioni di rivalsa adottare per il mancato rispetto dei termini contrattuali. Finora, anche per il fatto che il nuovo codice degli appalti non fornisce alle amministrazioni strumenti adeguati per governare situazioni come questa, avevamo cercato di evitare un contenzioso per non esporre l’opera a ulteriori rallentamenti. Ma ora il limite è stato superato. Sono vicino ai residenti e ai commercianti di via Roosevelt, e arrabbiato come loro. Come ho già detto durante l’incontro delle scorse settimane, faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per sostenere la ripartenza'.

