Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Via Roosevelt a Carpi, Carletti e Casolari (FdI): 'Amministrazione incapace scarica le colpe'

Via Roosevelt a Carpi, Carletti e Casolari (FdI): 'Amministrazione incapace scarica le colpe'

'L’amministrazione sostenga immediatamente i commercianti stanziando ristori adeguati e la smetta di prendere in giro i cittadini'

2 minuti di lettura
Fratelli d’Italia Carpi interviene nuovamente sulla vicenda del cantiere di via Roosevelt, dopo le recenti dichiarazioni del sindaco Riccardo Righi.

'Il sindaco continua a scaricare ogni responsabilità prima sulla direzione lavori e ora sull’azienda appaltatrice. È l’ennesima dimostrazione di un’amministrazione che, a nostro avviso, non è stata in grado di governare il progetto né di prevenire gli ennesimi ritardi che erano ampiamente prevedibili perché gli operai sul cantiere mancano da oltre 10 giorni. Chi guida la città deve assumersi le proprie responsabilità politiche e amministrative', dichiara Federica Carletti, consigliere comunale e presidente di FdI Carpi.


'I commercianti della zona stanno pagando il prezzo più alto. Avevamo chiesto ristori specifici e mirati (agendo ad esempio con riduzione della Tari, del Canone Unico Patrimoniale o dell’IMU) che la maggioranza ha bocciato. Oggi quegli aiuti diventano indispensabili: molti operatori avevano organizzato il proprio lavoro e persino programmato la chiusura delle attività in questi giorni, proprio perché era stata ufficialmente annunciata la chiusura della strada al traffico. È inaccettabile che siano loro, ancora una volta, a subire le conseguenze dell’inadeguatezza amministrativa', aggiunge Carletti.


Tommaso Casolari, vicecapogruppo FdI in Consiglio comunale, sottolinea: 'Lo diciamo da tempo: quest’opera è sbagliata fin dall’inizio. Un intervento inutile, che sta creando più problemi di quanti ne dovrebbe risolvere.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Ora si parla persino della possibilità di azioni legali: speriamo davvero che non si apra un contenzioso perché significherebbe paralizzare il cantiere per un periodo lunghissimo, con ricadute gravissime sul quartiere e sulla città'.

'L’amministrazione sostenga immediatamente i commercianti stanziando ristori adeguati e la smetta di prendere in giro i cittadini attribuendo sempre ad altri responsabilità che – politicamente e amministrativamente – sono e restano sue', concludono Casolari e Carletti.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carpi, ancora ritardi al cantiere di via Roosevelt. Ora anche il sindaco si arrabbia: 'Valutiamo azioni di rivalsa'

Carpi, ancora ritardi al cantiere di via Roosevelt. Ora anche il sindaco si arrabbia: 'Valutiamo azioni di rivalsa'

Carpi, crollo in Rianimazione, Platis: 'Risultato di venti anni di perdite di tempo della Regione'

Carpi, crollo in Rianimazione, Platis: 'Risultato di venti anni di perdite di tempo della Regione'

Sicurezza, Barbari (Pd): 'Bravo il consigliere Forza Italia che ha condiviso la battaglia Pd'

Sicurezza, Barbari (Pd): 'Bravo il consigliere Forza Italia che ha condiviso la battaglia Pd'

Nuovo ospedale di Carpi: edificio da 4 piani, previsti 720 parcheggi

Nuovo ospedale di Carpi: edificio da 4 piani, previsti 720 parcheggi

Carpi, due pakistani e un senegalese arrestati per aggressione

Carpi, due pakistani e un senegalese arrestati per aggressione

‘Ospedale di Carpi, disastro in Rianimazione, muffe e allagamenti: specchio di una sanità a pezzi’

‘Ospedale di Carpi, disastro in Rianimazione, muffe e allagamenti: specchio di una sanità a pezzi’

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Vignola, incendio in un magazzino di mangimi

Vignola, incendio in un magazzino di mangimi

Castelfranco, vicenda Cà Vazzona: il Tar dà ragione a Nuova Immobiliare, dal Comune possibile indennizzo da oltre 800.000 euro al ricorrente

Castelfranco, vicenda Cà Vazzona: il Tar dà ragione a Nuova Immobiliare, dal Comune possibile indennizzo da oltre 800.000 euro al ricorrente

A Pavullo non si nasce più ma la ginecologia aumenta visite e interventi

A Pavullo non si nasce più ma la ginecologia aumenta visite e interventi

Castelfranco, violenta lite nella notte. Il sindaco: 'Domani nuova ordinanza'

Castelfranco, violenta lite nella notte. Il sindaco: 'Domani nuova ordinanza'

Articoli Recenti Vignola: una rotonda intitolata al pasticciere Eugenio Gollini, creatore della torta Barozzi

Vignola: una rotonda intitolata al pasticciere Eugenio Gollini, creatore della torta Barozzi

Carpi, guasto nel reparto Rianimazione dell'ospedale: pazienti trasferiti

Carpi, guasto nel reparto Rianimazione dell'ospedale: pazienti trasferiti

Carpi, drammatico scontro tra due auto: due feriti gravemente

Carpi, drammatico scontro tra due auto: due feriti gravemente

Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos

Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos