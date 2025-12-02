Via Roosevelt a Carpi, Carletti e Casolari (FdI): 'Amministrazione incapace scarica le colpe'
Fratelli d’Italia Carpi interviene nuovamente sulla vicenda del cantiere di via Roosevelt, dopo le recenti dichiarazioni del sindaco Riccardo Righi.'Il sindaco continua a scaricare ogni responsabilità prima sulla direzione lavori e ora sull’azienda appaltatrice. È l’ennesima dimostrazione di un’amministrazione che, a nostro avviso, non è stata in grado di governare il progetto né di prevenire gli ennesimi ritardi che erano ampiamente prevedibili perché gli operai sul cantiere mancano da oltre 10 giorni. Chi guida la città deve assumersi le proprie responsabilità politiche e amministrative', dichiara Federica Carletti, consigliere comunale e presidente di FdI Carpi. 'I commercianti della zona stanno pagando il prezzo più alto. Avevamo chiesto ristori specifici e mirati (agendo ad esempio con riduzione della Tari, del Canone Unico Patrimoniale o dell’IMU) che la maggioranza ha bocciato. Oggi quegli aiuti diventano indispensabili: molti operatori avevano organizzato il proprio lavoro e persino programmato la chiusura delle attività in questi giorni, proprio perché era stata ufficialmente annunciata la chiusura della strada al traffico. È inaccettabile che siano loro, ancora una volta, a subire le conseguenze dell’inadeguatezza amministrativa', aggiunge Carletti. Tommaso Casolari, vicecapogruppo FdI in Consiglio comunale, sottolinea: 'Lo diciamo da tempo: quest’opera è sbagliata fin dall’inizio. Un intervento inutile, che sta creando più problemi di quanti ne dovrebbe risolvere.
Ora si parla persino della possibilità di azioni legali: speriamo davvero che non si apra un contenzioso perché significherebbe paralizzare il cantiere per un periodo lunghissimo, con ricadute gravissime sul quartiere e sulla città'.'L’amministrazione sostenga immediatamente i commercianti stanziando ristori adeguati e la smetta di prendere in giro i cittadini attribuendo sempre ad altri responsabilità che – politicamente e amministrativamente – sono e restano sue', concludono Casolari e Carletti.
