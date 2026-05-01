Carpi, Righi: 'Le parole dell'ex vicesindaco Morelli? E' disagio politico'

'Le parole dell'ex vicesindaco Morelli restituiscono più un disagio politico che una reale lettura della città. E lo dico con rammarico, perché Azione fa parte della coalizione che mi ha sostenuto, condividendone il programma elettorale. Stupiscono tono e contenuti, parlare di 'città ferma' e 'zero cantieri' significa negare un lavoro concreto: chi ha amministrato conosce bene la complessità dei processi: tempi, autorizzazioni, risorse. Ridurre tutto a uno slogan può essere utile per un titolo, ma non aiuta a capire e tanto meno a costruire. Il confronto, quello vero, è fatto di proposte. di idee, di responsabilità condivisa. Il mio numero è lo stesso, la porta è sempre aperta'. Sceglie la Gazzetta di Modena
oggi il sindaco di Carpi Riccardo Righi per replicare ai recenti attacchi dell'ex vicesindaco Simone Morelli
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Lo scontro si inserisce nei prossimi snodi decisivi per gli equilibri locali: le nomine negli organismi della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e del gruppo Aimag. Un passaggio che storicamente ha sempre inciso sugli assetti di potere del territorio.
Morelli parla di immobilismo, di cattiva amministrazione, di progetti mai realizzati.
Ma è pur vero che nel farlo tira in ballo gli anni della sua presenza al governo della città così come è vero che sul tema delle nomine, Morelli oggi rivendica trasparenza e qualità ma nel suo ruolo di vicesindaco, partecipò direttamente alla nomina di Monica Borghi alla presidenza di Aimag, scelta che diversi osservatori hanno ritenuto nativa e collegata all’inizio di una fase complessa per il gruppo, segnata anche dal rafforzamento del ruolo dell’allora direttore generale Davide De Battisti. Va detto del resto che Carpi Gate
, pur conclusosi con l'assoluzione dello stesso Morelli, e la vicenda del Carpi calcio, salvato solo grazie all’intervento dell’imprenditore Claudio Lazzaretti, incidono ancora sul peso della voce critica dell'ex vicesindaco. Ma - allo stesso tempo - il passato non può essere un vincolo perenne alla credibilità futura (se così fosse si assisterebbe all'azzeramento di buona parte della classe politica locale e nazionale) e il condividere un programma in campagna elettorale non significa giurare fedeltà eterna al sindaco, ma viceversa essere da pungolo quando serve. Insomma, le parole hanno un peso indipendentemente da chi le pronuncia e le osservazioni che Morelli oggi pone sembrano svelare molte fragilità della giunta Righi.g.leo.