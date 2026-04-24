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Questura di Modena in fascia A, il sindaco di Carpi festeggia: 'Ora più risorse per il nostro commissariato'

Questura di Modena in fascia A, il sindaco di Carpi festeggia: 'Ora più risorse per il nostro commissariato'

'L’elevazione della Questura deve tradursi in effetti concreti sui territori, a partire proprio dai commissariati. Perché la sicurezza si misura lì'

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'L’innalzamento della Questura di Modena a fascia A è un risultato importante per tutto il territorio provinciale. Va nella direzione che da anni, come sindaci e amministratori, chiediamo con determinazione'. A dirlo è il sindaco di Carpi, Riccardo Righi.

'È un riconoscimento concreto al lavoro quotidiano delle forze di polizia e significa più risorse, più personale, una struttura finalmente più adeguata alle esigenze di un’area vasta come la nostra.

Ma deve essere chiaro: non è un punto di arrivo. Come Comune di Carpi abbiamo tenuto alta l’attenzione sul tema della sicurezza con continuità, attraverso richieste formali al Ministero e iniziative pubbliche. Penso anche alla raccolta firme promossa dal Partito Democratico, sostenuta anche da Forza Italia, e consegnata al Prefetto per chiedere il potenziamento del Commissariato. Carpi sconta da tempo un sottodimensionamento dell’organico che non è più sostenibile. Per questo ora servono coerenza e rapidità - continua Righi -. L’elevazione della Questura deve tradursi in effetti concreti sui territori, a partire proprio dai commissariati. Perché la sicurezza si misura lì: nella presenza quotidiana, nelle pattuglie, nella capacità di risposta ai cittadini. Il risultato ottenuto è frutto di un lavoro istituzionale lungo e condiviso. Adesso è il momento di fare il passo successivo: garantire anche a Carpi le risorse necessarie per essere all’altezza delle esigenze di sicurezza della nostra comunità'.

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