Sassuolo, truffa telefonica con finti agenti della Polizia locale

Da questa mattina è in atto un tentativo di truffa a cittadini sassolesi: finti agenti della Polizia Locale contattano cittadini chiedendo loro di recarsi al comando per verificare le condizioni della propria vettura, la cui targa risulta clonata. Si tratta di un espediente per consentire a ladri di entrare negli appartamenti lasciati momentaneamente vuoti.
Lo rende noto il Comune di Sassuolo. 'Chiunque dovesse essere contattato, prima di lasciare la propria abitazione è invitato a contattare il centralino della Polizia Locale al numero 0536/880729 o direttamente il 112' - fa sapere l'amministrazione.