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Sassuolo: ponte Veggia chiuso domenica 26 aprile

Sassuolo: ponte Veggia chiuso domenica 26 aprile

Dalle 8 alle 15 per consentire le prove di carico

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Come consuetudine di legge, al termine delle lavorazioni del cantiere, ponte Veggia deve essere infatti oggetto delle “prove di carico” per ottenere le certificazioni di sicurezza.
'Siamo nella fase finale del cantiere di Ponte Veggia – afferma il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini - riaperto al traffico in tempi record a luglio 2025, oggi raggiunge il traguardo di un intervento complesso e decisivo. Completato anche il consolidamento e il rinforzo di pile e archi, ci prepariamo al collaudo finale. Domenica sarà chiuso al traffico per le prove tecniche: l’ultimo passo per restituirlo pienamente alla comunità, con standard di sicurezza e affidabilità ancora più elevati'.
La chiusura avverrà a partire dalle ore 8 e fino al termine delle prove, indicativamente alle ore 15. Per tutta la durata il ponte non sarà transitabile.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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