Come consuetudine di legge, al termine delle lavorazioni del cantiere, ponte Veggia deve essere infatti oggetto delle “prove di carico” per ottenere le certificazioni di sicurezza.
'Siamo nella fase finale del cantiere di Ponte Veggia – afferma il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini - riaperto al traffico in tempi record a luglio 2025, oggi raggiunge il traguardo di un intervento complesso e decisivo. Completato anche il consolidamento e il rinforzo di pile e archi, ci prepariamo al collaudo finale. Domenica sarà chiuso al traffico per le prove tecniche: l’ultimo passo per restituirlo pienamente alla comunità, con standard di sicurezza e affidabilità ancora più elevati'.
La chiusura avverrà a partire dalle ore 8 e fino al termine delle prove, indicativamente alle ore 15. Per tutta la durata il ponte non sarà transitabile.
Sassuolo: ponte Veggia chiuso domenica 26 aprile
Dalle 8 alle 15 per consentire le prove di carico
Come consuetudine di legge, al termine delle lavorazioni del cantiere, ponte Veggia deve essere infatti oggetto delle “prove di carico” per ottenere le certificazioni di sicurezza.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Straziante lutto per il Modena calcio: è morta a 10 anni la piccola Nina Rivetti
Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio
Alla stazione ecologica per 'caricare' ferro, casi in aumento: ‘Sembrano intoccabili, ho scritto a Hera'
Modena, la Sacca perde un pezzo di storia: dopo 58 anni chiude la GiulianaArticoli Recenti
Tribunale di Modena, inaugurati gli uffici di prossimità a Vignola e Guiglia
Gang, Chiara Francini, Cisco tra i tanti del 25 aprile al Campo Fossoli
Posta centrale: accesso e area Bancomat trasformato in dormitorio
Accordo Seta, dopo la consultazione Cisl l'azienda attende il referendum 'vero' delle altre 4 sigle