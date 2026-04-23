Tribunale di Modena, inaugurati gli uffici di prossimità a Vignola e Guiglia

Una maggiore efficienza nei rapporti tra il sistema-giustizia ed i cittadini attraverso l’implementazione di sinergie che consentano di beneficiare dell’erogazione di servizi giudiziari senza la necessità di recarsi presso la cancelleria del tribunale.

E’ l’obiettivo dei due nuovi uffici di prossimità che sono stati inaugurati giovedì 23 aprile a Vignola e Guiglia, grazie al protocollo sottoscritto lo scorso anno tra Tribunale di Modena, Unione terre di Castelli e Ordine degli Avvocati di Modena.

Ai tagli dei nastri dei due sportelli, uno a Vignola in Via Pertini, nella sede della Polizia Locale e il secondo sportello nella Sede dello sportello sociale Via della Repubblica di Guiglia, erano presenti Alberto Rizzo, presidente del Tribunale di Modena, Roberto Mariani, presidente Ordine degli avvocati di Modena, Iacopo Lagazzi, sindaco di Guiglia e presidente Unione terre di Castelli, Emilia Muratori sindaca di Vignola e Luca Di Niquili comandante del Corpo Unico di polizia locale dell’Unione Terre di Castelli.

Per il presidente del Tribunale Alberto Rizzo 'questo accordo consolida il processo di facilitazione dell’erogazione dei servizi mediante la creazione di uffici di prossimità, integrati con servizi propri di altre amministrazioni che operano sul territorio, consentendo in tal modo ai cittadini di beneficiare dell’erogazione di servizi giudiziari che non richiedano

l’assistenza di un legale, senza la necessità di recarsi presso la cancelleria del Tribunale di Modena.cIn questo senso la sinergia tra Istituzioni – conclude Rizzo – è determinante per agevolare l’accesso alla rete dei servizi e come Tribunale di Modena intendiamo favorire tutto quello che possa andare in questa direzione, per migliorare e semplificare la vita dei modenesi e per rafforzare sempre di più il legame tra istituzioni e cittadini, fondamentale per promuovere comunità coese, solide e solidali'.

Tra le finalità previste ci sarà l’informazione o orientamenti sulle procedure giudiziarie, con riferimento alla volontaria giurisdizione e agli istituti di protezione giuridica (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno), il supporto alla compilazione della modulistica del Tribunale e alla redazione di istanze ed atti, con la raccolta e verifica degli allegati richiesti, la predisposizione e deposito telematico delle istanze e degli atti per conto dell’utente e le informazioni sullo stato della procedura in cui e coinvolto l’utente.