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Posta centrale: accesso e area Bancomat trasformato in dormitorio

Posta centrale: accesso e area Bancomat trasformato in dormitorio

Sorpresa per un utente che questa mattina ha anticipato intorno alle 7 il prelievo Bancomat. Porte chiuse e interni con giacigli notturni.

1 minuto di lettura

Poco dopo le ore sette di oggi, in via Modonella, a Modena una utente di Poste Italiane si è trovata davanti a una scena che l’ha lasciata sorpresa e, per sua stessa ammissione, esterrefatta. Il vano di accesso al bancomat, che dovrebbe essere utilizzabile anche a filiale chiusa tramite la tessera Postamat, era inaccessibile. La porta non si apriva, nonostante il passaggio della tessera nell’apposito lettore esterno.
Ma la cosa che l'ha stupita di più è stata un'altra. All'interno del locale che ospita gli sportelli automatici stavano dormendo alcune persone, con giacigli e bivacchi che occupavano lo spazio destinato ai clienti. L'utente racconta che già ieri mattina aveva notato la presenza di materassi e oggi la situazione si presentava simile, con il vano trasformato di fatto in un dormitorio notturno, con tanto di coperte le bottiglie di acqua di fianco ai giacigli, proprio nella sede centrale delle Poste, in pieno centro storico. Con porte chiuse.
L’utente, cliente Poste, si era recata per un prelievo e di contante prima di recarsi al lavoro ma non le è stato possibile.
'Un disservizio e allo stesso tempo un segnale di degrado non indifferente' - afferma.

 

 

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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