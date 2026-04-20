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Sassuolo, al via la posa della nuova rete di fibra ottica

Sassuolo, al via la posa della nuova rete di fibra ottica

L’infrastruttura digitale predisposta da FiberCop arriverà fino a 10 Gigabit al secondo, permettendo di accelerare i processi di digitalizzazione

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A Sassuolo FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, ha già avviato, in sinergia con l’Amministrazione comunale, i lavori di potenziamento della rete internet in fibra ottica (FTTH) nel territorio di Sassuolo.

Gli interventi per la realizzazione della nuova rete a banda ultralarga, interamente finanziati da FiberCop, coinvolgeranno diverse aree del territorio comunale, con l’obiettivo di rendere progressivamente disponibili collegamenti ultraveloci.


L’infrastruttura digitale predisposta da FiberCop arriverà fino a 10 Gigabit al secondo, permettendo di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, impresee pubblica amministrazione e consente la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. I cittadini potranno verificare la copertura del servizio presso il proprio operatore telefonico e richiederne l’attivazione per beneficiare fin da subitodelle prestazioni della nuovarete.

Gli interventi previsti sono già in corso e riguarderanno tutto il comune di Sassuolo. Per la realizzazione della rete saranno utilizzate, laddove possibile, infrastrutture già esistenti.

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