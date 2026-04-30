Carpi, De Rosa (Fi): 'Rendiconto di gestione, la giunta Righi manca di visione'

'Dal rendiconto emerge con chiarezza una mancanza di visione da parte della Giunta nella gestione delle risorse disponibili e negli interventi concreti per la comunità. La spesa corrente risulta più elevata rispetto a quella destinata agli investimenti: troppe risorse sono dunque assorbite dal funzionamento ordinario e troppo poche sono rivolte allo sviluppo del territorio. A ciò si aggiunge il dato allarmante, di cui non si può non tener conto, del saldo di cassa, che dal 2021 al 2025 è diminuito di circa 20 milioni di euro.Risulta difficile comprendere, dunque, come sia possibile dichiararsi soddisfatti e sostenere di aver raggiunto, con questo rendiconto, gli obiettivi del DUP rispetto a quanto effettivamente realizzato'. Così il capogruppo di Forza Italia a Carpi, Michele De Rosa sul rendiconto di gestione appena approvato.
'Tale scenario è confermato anche da un recente sondaggio, commissionato dall’amministrazione stessa, in cui circa 700 cittadini carpigiani si sono espressi non solo sulla qualità della vita a Carpi, ma anche sui singoli servizi e sulla gestione urbana. I dati emersi fotografano una profonda insoddisfazione generale su numerosi punti (tra i quali mobilità e spostamenti, manutenzione degli spazi pubblici, qualità ambientale, opportunità di lavoro, pulizia della città, impianti e attività sportive), con una valutazione media di appena 5,6 su 10.