'Carpi, guasto al Ramazzini dimostra stato obsoleto dell'intera struttura'

'Episodi di questo tipo comportano un disagio non solo per i cittadini ma anche per medici, infermieri e personale sanitario'

'Riteniamo che il guasto avvenuto la scorsa notte all'interno del reparto di Rianimazione dell'ospedale Ramazzini di Carpi sia un fatto abbastanza grave, ma non ci stupisce più di tanto, visto lo stato obsoleto e vetusto in cui versa l'intera struttura e in particolare alcuni reparti'. Così, in una nota, Piergiulio Giacobazzi, consigliere Provincia di Modena e Michele De Rosa di Forza Italia Carpi.

'Se da un lato è positivo che vi sia l'intenzione, espressa dal direttore generale dell'Ausl provinciale Altini, di proseguire nell'iter di realizzazione del nuovo ospedale, non dobbiamo dimenticarci che fino ad allora è comunque necessario continuare a fare manutenzione in quello esistente per non dover assistere continuamente ad episodi di questo tipo che comportano un disagio non solo per i cittadini ma anche per medici, infermieri e personale sanitario, costretti a lavorare in spazi e condizioni non sufficientemente accettabili. La salute dei cittadini deve essere in assoluta la priorità':

