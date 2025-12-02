Carpi, due pakistani e un senegalese arrestati per aggressione

La polizia di Carpi ha arrestato due pakistani rispettivamente di anni 24 e 21 ed un senegalese di 21 anni, regolari sul territorio nazionale, per lesioni aggravate.

Nella mattinata di domenica 30 novembre si è verificata un’aggressione in viale Berengario, a Carpi. Tre cittadini stranieri, due pakistani e un senegalese hanno aggredito per futili motivi un cittadino tunisino che ha riportato lesioni guaribili in 12 giorni. Gli agenti della Squadra Volante, dopo aver circondato la zona, hanno individuato e bloccato i tre aggressori con l’ausilio di un maresciallo della Guardia di Finanza, il quale libero dal servizio prestava aiuto agli agenti operanti. Subito dopo è giunta sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.

I tre individui sono stati accompagnati in Commissariato ed arrestati. All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata di ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

A seguito di tale episodio il Questore Lucio Pennella ha disposto un’intensificazione dei controlli del territorio inviando il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia. L’attività ha interessato diverse zone della città, tra cui i principali parchi pubblici e soprattutto il centro storico. L’operazione è stata estesa anche alle aree residenziali e alle principali vie di accesso al territorio comunale, dove sono stati predisposti dei posti di controllo in entrata e in uscita. Nel corso del servizio sono state identificate complessivamente 81 persone, di cui 37 cittadini stranieri, e sono stati controllati 20 veicoli. Sono stati inoltre sottoposti a controllo 4 esercizi commerciali e i relativi avventori.