Vignola, incendio in un magazzino di mangimi

Oggi pomeriggio alle 14:30 i vigili del fuoco di Modena sono intervenuti per un incendio a un magazzino di mangimi per animali in via per Spilamberto a Vignola. L'incendio, scaturito da un camino posto all'interno di una stanza al piano terra, si è propagato all'interno del magazzino stesso. Le squadre dei vigili del fuoco di Vignola e la squadra dei volontari di Valsamoggia sono riuscite a domare le fiamme in breve tempo, riducendo l'entità dei danni materiali. Presenti in posto carabinieri, polizia locale e 118. Non si registrano feriti.