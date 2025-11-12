Vignola: minacce e danneggiamenti ai danni di passanti, denunciato tunisino

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno raccolto la querela presentata da un residente del luogo nei confronti di un uomo di origine tunisina, senza fissa dimora, già noto per precedenti episodi molesti.

Nella serata del 5 novembre, questi aveva importunato e minacciato per strada la vittima e la moglie, li aveva seguiti nei pressi della loro abitazione, per poi danneggiare a sprangate l’ingresso condominiale e le porte di altre abitazioni, lanciando bottiglie in vetro e sassi.

L’episodio è stato immediatamente ricostruito dai militari intervenuti sul posto, denunciando l’autore che era già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nell’ambito di altro procedimento penale.

Si tratta del medesimo uomo già arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Vignola il 7 novembre scorso, in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, a seguito del mancato rispetto degli obblighi imposti a seguito del suo precedente arresto per furto aggravato, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, avvenuto lo scorso 16 ottobre a Savignano sul Panaro.

L’indagato è ora in carcere.