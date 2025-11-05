Spostamento automedica da Vignola a Pozza di Maranello: dilettanti allo sbaraglio.

'Il 20 ottobre ultimo scorso si è riunito l’ufficio di presidenza della CTSS della provincia di Modena che ha deliberato di approvare le 'Proposte organizzative - Distretto di Vignola', riguardanti in sintesi lo spostamento nelle ore notturne dell'automedica da Vignola a Pozza di Maranello.

Orbene tale delibera, avevamo detto a chiari lettere da subito, era irregolare e illegittima in quanto emessa da un organo incompetente. Ma la sindaca di vignola in sede di consiglio dell’unione il giorno dopo affermava che era tutto regolare. Su quali basi non si sa.

E’ certo però che la delibera di lunedi' 20 ottobre, presa con troppa fretta, al fine di anticipare il Consiglio dell'Unione Terre di Castelli aperto ai cittadini del giorno dopo era solo una messinscena per continuare ad ingannare i cittadini. Infatti la CTSS ieri 4 novembre ha ratificato in assemblea, nelle segrete stanze, sebbene non inserita nell’ordine del giorno, altra evidente irregolarità, la delibera dell’ufficio di presidenza.

Si sono resi conto di avere sbagliato, sicuramente dopo le nostre denunce sui quotidiani di qualche giorno fa. Ma dove vogliono arrivare? Il mistero persiste.

Ciò che è chiaro e certo è che il comitato per la salute non si ferma. Siamo arrivati a raccogliere 2800 firme di gente che non accetta l’eliminazione di un servizio essenziale, fondamentale che è quello di tenere l’automedica a vignola di notte. La salute va tutelata, i cittadini vanno tutelati, il personale medico va tutelato. Comitato per la salute unione terre di castelli'





Comitato per la salute Vignola