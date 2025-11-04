Vignola, Ulrich Sandner, Stefano Donato e Arlo Bigazzi in concerto

Il Circolo Ribalta di Vignola ospita domenica 9 novembre 2025 alle ore 19 un concerto esclusivo: il chitarrista italo-catalano Ulrich Sandner e il cantautore toscano Stefano Donato, accompagnati dal bassista Arlo Bigazzi insieme per la presentazione dei loro album “Field” e “Canzoni dallo scaleo”, pubblicati da Materiali Sonori.





Una serata dedicata alla musica d’autore e alla forza evocativa del suono. L’evento, promosso in collaborazione con Materiali Sonori, unisce dei percorsi artistici affini ma distinti, accomunati da una profonda attenzione al racconto, all’atmosfera e alle radici del blues. Ulrich Sandner, chitarrista italiano da anni residente a Barcellona, presenterà dal vivo il suo album “Field” (Materiali Sonori) — un’opera strumentale che mescola jazz, blues e folk in una sorta di colonna sonora immaginaria. Accanto a lui, Stefano Donato proporrà i brani dal suo disco “Canzoni dallo scaleo” (Materiali Sonori), un lavoro intenso e narrativo che intreccia storie di amore, rabbia, solitudine e redenzione. A unire i due artisti sul palco sarà Arlo Bigazzi, produttore e bassista di lunga esperienza (Materiali Sonori, Casa del Vento, Paolo Benvegnù), che accompagnerà entrambi i set, contribuendo a creare un tessuto sonoro denso e coinvolgente. L’evento offrirà un viaggio musicale e visivo, dove il blues diventa linguaggio universale e la canzone si fonde con la narrazione cinematografica.

Stefano Soranna