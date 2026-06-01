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Erogazioni in periodo elettorale: a Vignola ecco chi ha beneficiato

Erogazioni in periodo elettorale: a Vignola ecco chi ha beneficiato

Dal Centro Documentazione Donna al Cammino dell'Unione, diversi contributi a pochi giorni dal voto, quando l'attività dovrebbe essere limitata alle sole funzioni istituzionali

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Nel mese che ha preceduto le elezioni amministrative del 24 e 25 giugno, in cui l'attività dovrebbe essere limitata allo stretto necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e non di indirizzo politico, il Comune di Vignola ha autorizzato una serie di contributi economici destinati ad associazioni culturali, sociali e di promozione territoriale. Le determine, tutte a concessione diretta e firmate dai servizi Cultura e Sport/Promozione Turistica, si concentrano in un arco temporale ristretto e mostrano un ricorso sistematico agli strumenti previsti dall’articolo 12 della legge 241 del 1990 e dall’articolo 30 del TUEL. Il 19 maggio, a nemmeno una settimana dal voto, rappresenta la giornata più densa: in quella data vengono approvati quattro contributi distinti.

 

A beneficiarne l’associazione Magicamente Liberi APS che riceve 1.600 euro come contributo ex art. 12, mentre alla Pro Loco Vignola Terra di Ciliegie APS viene riconosciuto un importo di 30.000 euro tramite convenzione ex art. 30 TUEL, la cifra più elevata dell’intero periodo. Nello stesso giorno vengono finanziati anche il Centro Documentazione Donna, con 2.300 euro, e l’associazione Cammino dell’Unione APS, con 5.000 euro. Tutti gli atti fanno riferimento al Servizio Cultura e sono concessi in forma diretta.
Nei giorni precedenti si registrano ulteriori due erogazioni. L’8 maggio l’associazione di volontariato Insieme si Può Onlus ottiene 2.000 euro tramite convenzione ex art. 30 TUEL, questa volta sotto la competenza del Servizio Sport e Promozione Turistica. L'Anpi, che in queste ore si ha fatto appello al voto a sostegno di Emilia Muratori aveva ricevuto 500 euro poche settimane prima, nel mese di marzo.

 

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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