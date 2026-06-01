Nella serata di mercoledì 27, nel corso delle consuete attività di presidio e controllo del territorio, una pattuglia della Polizia locale di Modena è intervenuta nel quartiere Sacca durante un servizio di verifica della viabilità. Gli agenti hanno proceduto al controllo di un veicolo in transito, a seguito del quale sono emersi elementi che hanno richiesto ulteriori accertamenti. Dalle verifiche effettuate, il mezzo è risultato essere oggetto di appropriazione indebita. Un reato di carattere penale contestato per esempio nel caso in cui ad una persona viene prestato un bene che però non viene più restituito. In questo caso tale appropriazione era già stata oggetto della denuncia del legittimo proprietario presentata il 15 maggio scorso. Proprietario subito messo a conoscenza del ritrovamento dell'auto dalla Polizia Locale che ha garantito anche la possibilità di rientrane in possesso. Al termine degli accertamenti, il conducente del veicolo, un uomo di circa quarant'anni, è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per il reato di appropriazione indebita, ai sensi dell'articolo 646 del Codice penale.
Si appropria indebitamente di un'auto: denunciato dalla Polizia Locale
La conclusione di un accertamento su un mezzo fermato per un controllo in zona Sacca a Modena
Nella serata di mercoledì 27, nel corso delle consuete attività di presidio e controllo del territorio, una pattuglia della Polizia locale di Modena è intervenuta nel quartiere Sacca durante un servizio di verifica della viabilità. Gli agenti hanno proceduto al controllo di un veicolo in transito, a seguito del quale sono emersi elementi che hanno richiesto ulteriori accertamenti. Dalle verifiche effettuate, il mezzo è risultato essere oggetto di appropriazione indebita. Un reato di carattere penale contestato per esempio nel caso in cui ad una persona viene prestato un bene che però non viene più restituito. In questo caso tale appropriazione era già stata oggetto della denuncia del legittimo proprietario presentata il 15 maggio scorso. Proprietario subito messo a conoscenza del ritrovamento dell'auto dalla Polizia Locale che ha garantito anche la possibilità di rientrane in possesso. Al termine degli accertamenti, il conducente del veicolo, un uomo di circa quarant'anni, è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per il reato di appropriazione indebita, ai sensi dell'articolo 646 del Codice penale.
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