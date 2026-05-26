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Al Castello di Spezzano un corso di aggiornamento professionale organizzato dal Sulpl

Al Castello di Spezzano un corso di aggiornamento professionale organizzato dal Sulpl

L'appuntamento, completamente gratuito, si svolgerà il 29 maggio dalle 9:30 alle 12:30, presso la Sala delle Vedute del Castello

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Il 29 maggio presso la Sala delle Vedute del Castello di Spezzano a Fiorano Modenese, si terrà una mattinata di aggiornamento professionale organizzata dal Sulpl, Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, dedicata al tema 'Garanzie Privacy e Sistemi di videosorveglianza: l'impiego dell'AI nella Sicurezza Urbana'.

L'iniziativa si inserisce nel percorso di formazione e aggiornamento continuo promosso dal Sindacato, con l'obiettivo di rafforzare le competenze operative degli operatori di Polizia Locale e non solo in un ambito di grande attualità per la sicurezza urbana e il controllo del territorio, alla luce dell'evoluzione delle tecnologie di videosorveglianza e dei sistemi di intelligenza artificiale.

Il corso, a taglio marcatamente pratico, mira a fornire risposte concrete grazie a un confronto diretto con chi scrive e applica le regole in materia di protezione dei dati personali, garanzie privacy e responsabilità connesse all'uso dei sistemi di AI.

Carmine Andrea Trovato, Funzionario del Garante per la Protezione dei Dati Personali, approfondirà il tema delle garanzie e delle sanzioni, con particolare attenzione alla prevenzione dei rilievi da parte dell'Autorità e alla corretta gestione dei dati trattati attraverso sistemi di intelligenza artificiale applicati alla videosorveglianza.

Gli avvocati Roberto Calzoni e Chiara Ciccia Romito illustreranno le responsabilità legali connesse all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, le modalità di accesso agli atti e gli adempimenti necessari per operare nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy e sicurezza.

Gabriele Suffia presenterà infine come l'intelligenza artificiale possa essere impiegata a supporto dell'attività di polizia, con particolare riferimento all'utilizzo delle immagini quali prove digitali nei procedimenti penali e amministrativi, evidenziando l'opportunità, limiti e cautele operative.

L'appuntamento, completamente gratuito, si svolgerà dalle 9:30 alle 12:30, presso la Sala delle Vedute del Castello di Spezzano.

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