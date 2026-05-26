Al Castello di Spezzano un corso di aggiornamento professionale organizzato dal Sulpl

Il 29 maggio presso la Sala delle Vedute del Castello di Spezzano a Fiorano Modenese, si terrà una mattinata di aggiornamento professionale organizzata dal Sulpl, Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, dedicata al tema 'Garanzie Privacy e Sistemi di videosorveglianza: l'impiego dell'AI nella Sicurezza Urbana'.

L'iniziativa si inserisce nel percorso di formazione e aggiornamento continuo promosso dal Sindacato, con l'obiettivo di rafforzare le competenze operative degli operatori di Polizia Locale e non solo in un ambito di grande attualità per la sicurezza urbana e il controllo del territorio, alla luce dell'evoluzione delle tecnologie di videosorveglianza e dei sistemi di intelligenza artificiale.

Il corso, a taglio marcatamente pratico, mira a fornire risposte concrete grazie a un confronto diretto con chi scrive e applica le regole in materia di protezione dei dati personali, garanzie privacy e responsabilità connesse all'uso dei sistemi di AI.

Carmine Andrea Trovato, Funzionario del Garante per la Protezione dei Dati Personali, approfondirà il tema delle garanzie e delle sanzioni, con particolare attenzione alla prevenzione dei rilievi da parte dell'Autorità e alla corretta gestione dei dati trattati attraverso sistemi di intelligenza artificiale applicati alla videosorveglianza.

Gli avvocati Roberto Calzoni e Chiara Ciccia Romito illustreranno le responsabilità legali connesse all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, le modalità di accesso agli atti e gli adempimenti necessari per operare nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy e sicurezza.

Gabriele Suffia presenterà infine come l'intelligenza artificiale possa essere impiegata a supporto dell'attività di polizia, con particolare riferimento all'utilizzo delle immagini quali prove digitali nei procedimenti penali e amministrativi, evidenziando l'opportunità, limiti e cautele operative.

L'appuntamento, completamente gratuito, si svolgerà dalle 9:30 alle 12:30, presso la Sala delle Vedute del Castello di Spezzano.