Ballottaggio elezioni Vignola: appello del centro destra per Pasini sindaco

Fratelli d’Italia: Campolongo, “Quasi duemila voti per una Vignola più sicura”
Filomena Campolongo, presidente di Fratelli d’Italia Vignola, esprime soddisfazione per il risultato ottenuto dal partito, che ha raccolto quasi 2.000 voti al primo turno.
Campolongo pone l’accento sul tema della sicurezza, criticando l’uso “pressoché inesistente” del DASPO urbano negli ultimi anni e accusando l’amministrazione uscente di aver “scaricato” le responsabilità sul governo nazionale. “Il risultato è sotto gli occhi di tutti e la gente è stanca”, afferma, rilanciando il sostegno a Pasini in vista del ballottaggio.
Forza Italia: Massa, “Con Pasini sicurezza, sanità e centralità della persona”
Per Franca Massa, capolista di Forza Italia Vignola, il primo turno conferma la necessità di un cambio di passo amministrativo. Massa richiama tre priorità: sicurezza e decoro, sanità, tutela della persona.
Lega: Badiali, “Basta progetti sulla carta. Vignola deve tornare a fare”
La terza voce femminile del centrodestra è quella di Barbara Badiali, capolista la Lega Vignola ed ex consigliere comunale. Badiali critica gli ultimi cinque anni di amministrazione, descritti come “una lunga serie di studi di fattibilità e progetti rimasti sulla carta”, e sostiene che il ballottaggio rappresenti “una scelta tra chi promette e chi realizza”.
“Vignola merita un’amministrazione che sappia decidere, programmare e realizzare”, afferma, indicando in Pasini un candidato “concreto, presente e capace di trasformare le idee in opere, servizi e opportunità”.
Nella foto, da sinistra, Franca Massa (Forza Italia), Barbara Badiali (Lega) e Filomena Campolongo (Fratelli d'Italia)