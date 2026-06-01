Ballottaggio elezioni Vignola: appello del centro destra per Pasini sindaco

Dopo il primo turno delle elezioni amministrative di Vignola, che vede in netto vantaggio il candidato di centro destra Angelo Pasini rispetto alla candidata di centro sinistra e sindaco uscente Emilia Muratori, che si confronteranno nel turno di ballottaggio i prossimi 7 e 8 giugno, tre donne, esponenti dei partiti di centro destra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, lanciano l'appello al voto. te incerta.

Filomena Campolongo, presidente di Fratelli d’Italia Vignola, esprime soddisfazione per il risultato ottenuto dal partito, che ha raccolto quasi 2.000 voti al primo turno.Campolongo pone l’accento sul tema della sicurezza, criticando l’uso “pressoché inesistente” del DASPO urbano negli ultimi anni e accusando l’amministrazione uscente di aver “scaricato” le responsabilità sul governo nazionale. “Il risultato è sotto gli occhi di tutti e la gente è stanca”, afferma, rilanciando il sostegno a Pasini in vista del ballottaggio.Per Franca Massa, capolista di Forza Italia Vignola, il primo turno conferma la necessità di un cambio di passo amministrativo. Massa richiama tre priorità: sicurezza e decoro, sanità, tutela della persona.Tra gli interventi indicati nel programma elettorale figurano l’automedica h24 al Pronto soccorso, la valorizzazione dell’ospedale e un’amministrazione più vicina a famiglie, fragilità, commercianti e imprese. “Forza Italia crede nel progetto di Pasini perché mette Vignola e i vignolesi al primo posto, senza ideologie e senza promesse impossibili”, dichiara.La terza voce femminile del centrodestra è quella di Barbara Badiali, capolista la Lega Vignola ed ex consigliere comunale. Badiali critica gli ultimi cinque anni di amministrazione, descritti come “una lunga serie di studi di fattibilità e progetti rimasti sulla carta”, e sostiene che il ballottaggio rappresenti “una scelta tra chi promette e chi realizza”.“Vignola merita un’amministrazione che sappia decidere, programmare e realizzare”, afferma, indicando in Pasini un candidato “concreto, presente e capace di trasformare le idee in opere, servizi e opportunità”.Nella foto, da sinistra, Franca Massa (Forza Italia), Barbara Badiali (Lega) e Filomena Campolongo (Fratelli d'Italia)