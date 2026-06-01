Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Crisi Pd, Cacciari e Rampini a ruota libera

Crisi Pd, Cacciari e Rampini a ruota libera

E al ballottaggio del 7-8 giugno potrebbe ripetersi il crollo veneziano della sinistra, come ha fatto intendere di temere il segretario provinciale del Pd

2 minuti di lettura

Massimo Cacciari a Federico Rampini, un politico e un giornalista sempre stati militanti nel vecchio Pci e poi nei Ds, sono intervenuti negli ultimi giorni in dibattiti televisivi per dire ciò che i commentatori ‘allineati’ al Pd non hanno il coraggio di ammettere e cioè che Giorgia Meloni non cadrà per i tweet o le inchieste ad orologeria o per gli slogan diffusi quotidianamente dalla segreteria nazionale del Pd e ripresi dai vari Bersani, Boccia e Stumpo, di turno. Cacciari in particolare ha spiegato che “l’italiano medio chiede risposte concrete e non slogan elettoralistici, né lezioni di carattere morale. La Meloni parla come mangia e la gente la capisce”, ha aggiunto, sottolineando come “la stabilità del governo italiano sia l’unica moneta che conta sui tavoli di Bruxelles”.

Secondo il filosofo veneziano “la traversata nel deserto per la sinistra è appena iniziata perché la coalizione è senza guida, senza programma e divisa in due tra scheliani e contiani e l’antimelonismo propagandistico televisivo non basta a convincere gli elettori”, come il voto di Venezia e, nel suo piccolo, quello di Vignola hanno dimostrato.

E per quanto riguarda Vignola, non è detto che al ballottaggio del 7-8 giugno non si ripeta il crollo veneziano della sinistra, come ha fatto intendere di temere il segretario provinciale del Pd modenese Paradisi che, al posto dei candidati locali, ha parlato  lui stesso (vista anche la divisione che regna sovrana all’interno della sinistra vignolese), con un intervento che ha fatto ricordare ai meno giovani gli anni bui del centralismo burocratico dell’allora Pci.

Cesare Pradella

Foto dell'autore

Giornalista pubblicista, è stato per dieci anni corrispondente da Modena del Giornale diretto da Indro Montanelli, per vent'anni corrispondente da Carpi del Resto del Carlino, per cinque anni addetto...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Erogazioni in periodo elettorale: a Vignola ecco chi ha beneficiato

Erogazioni in periodo elettorale: a Vignola ecco chi ha beneficiato

Ballottaggio elezioni Vignola: appello del centro destra per Pasini sindaco

Ballottaggio elezioni Vignola: appello del centro destra per Pasini sindaco

Ballottaggio a Vignola, l’Anpi: ‘Scegliere chi si dichiara apertamente antifascista’

Ballottaggio a Vignola, l’Anpi: ‘Scegliere chi si dichiara apertamente antifascista’

Aimag, il Pd sana la frattura con la Bassa: ‘Il Patto consolida il ruolo pubblico nella governance’

Aimag, il Pd sana la frattura con la Bassa: ‘Il Patto consolida il ruolo pubblico nella governance’

Carpi e Modena, due sindaci civici agli antipodi: la libertà di Mezzetti e la normalizzazione di Righi

Carpi e Modena, due sindaci civici agli antipodi: la libertà di Mezzetti e la normalizzazione di Righi

Fuori Modena: eventi del fine settimana in provincia

Fuori Modena: eventi del fine settimana in provincia

Articoli più Letti Strage di Modena, solo frasi fatte per consolare e impaurire: serve una analisi profonda

Strage di Modena, solo frasi fatte per consolare e impaurire: serve una analisi profonda

Strage di Modena, le parole di uomini, mezz’uomini e quaquaraquà

Strage di Modena, le parole di uomini, mezz’uomini e quaquaraquà

Sabato Modena ha visto l’orrore, domenica ha visto una piazza vera

Sabato Modena ha visto l’orrore, domenica ha visto una piazza vera

Quale speranza di fronte al male?

Quale speranza di fronte al male?

Articoli Recenti Modena, Fidanza e Barbari (Pd): 'Ha ragione Mazzi, occorre andare a fondo nell'analisi: il Consiglio si unisca'

Modena, Fidanza e Barbari (Pd): 'Ha ragione Mazzi, occorre andare a fondo nell'analisi: il Consiglio si unisca'

Strage di Modena, la mancata integrazione e il tirare la giacchetta in vista del voto

Strage di Modena, la mancata integrazione e il tirare la giacchetta in vista del voto

A 50 anni dalla legge Basaglia non è completato il percorso di integrazione delle cure mentali fuori dagli ospedali

A 50 anni dalla legge Basaglia non è completato il percorso di integrazione delle cure mentali fuori dagli ospedali

'Perchè Salim e non io?' Una domanda che farebbe bene a tutti

'Perchè Salim e non io?' Una domanda che farebbe bene a tutti