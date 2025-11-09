Vignola: aveva aggredito i Carabinieri, dall'obbligo di firma al carcere

I Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno arrestato un 27enne, di origine tunisina, senza fissa dimora, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere.

L’uomo era stato arrestato lo scorso 16 ottobre a Savignano sul Panaro per furto aggravato, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo essersi introdotto all’interno di un camper parcheggiato in via Tiepido ed averci bivaccato indisturbato per alcune ore, alla vista dei militari aveva dato in escandescenze, inveendo contro loro, per poi tentare una maldestra fuga.

Sottoposto all’obbligo di firma presso il Comando dell’Arma, il predetto non ha ottemperato alle disposizioni e, a seguito della segnalazione della Tenenza di Vignola, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto l’aggravamento della misura con la custodia cautelare in carcere.

Rintracciato nel tardo pomeriggio, al termine delle procedure è stato condotto presso la Casa Circondariale di Modena.

