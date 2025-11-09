Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Vignola: aveva aggredito i Carabinieri, dall'obbligo di firma al carcere

Vignola: aveva aggredito i Carabinieri, dall'obbligo di firma al carcere

Il giudice aveva disposto per il ventisettenne tunisino senza fissa dimora l'obbligo di firma, che è stato violato. Da qui l'aggravamento della sua posizione

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

I Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno arrestato un 27enne, di origine tunisina, senza fissa dimora, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere.
L’uomo era stato arrestato lo scorso 16 ottobre a Savignano sul Panaro per furto aggravato, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo essersi introdotto all’interno di un camper parcheggiato in via Tiepido ed averci bivaccato indisturbato per alcune ore, alla vista dei militari aveva dato in escandescenze, inveendo contro loro, per poi tentare una maldestra fuga.
Sottoposto all’obbligo di firma presso il Comando dell’Arma, il predetto non ha ottemperato alle disposizioni e, a seguito della segnalazione della Tenenza di Vignola, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto l’aggravamento della misura con la custodia cautelare in carcere.
Rintracciato nel tardo pomeriggio, al termine delle procedure è stato condotto presso la Casa Circondariale di Modena.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Spostamento automedica da Vignola a Pozza di Maranello: 'Dilettanti allo sbaraglio'

Spostamento automedica da Vignola a Pozza di Maranello: 'Dilettanti allo sbaraglio'

Spaccio di cocaina a Vignola: in carcere tunisino disoccupato con precedenti

Spaccio di cocaina a Vignola: in carcere tunisino disoccupato con precedenti

Vignola, Ulrich Sandner, Stefano Donato e Arlo Bigazzi in concerto

Vignola, Ulrich Sandner, Stefano Donato e Arlo Bigazzi in concerto

Vignola: le chiavi della città consegnate alle suore

Vignola: le chiavi della città consegnate alle suore

Spilamberto, prelievi fraudolenti al bancomat: arrestata donna bulgara

Spilamberto, prelievi fraudolenti al bancomat: arrestata donna bulgara

Ingresso negato in discoteca, 18enne spruzza spray urticante e danneggia il locale: arrestato

Ingresso negato in discoteca, 18enne spruzza spray urticante e danneggia il locale: arrestato

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

E' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a Pozza

E' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a Pozza

Articoli Recenti Finale Emilia: carica di firme la petizione contro la discarica

Finale Emilia: carica di firme la petizione contro la discarica

Nuovo Municipio di Finale Emilia: presentato il progetto da 7 milioni

Nuovo Municipio di Finale Emilia: presentato il progetto da 7 milioni

Cavezzo, auto fuori strada: perde la vita a 21 anni Luca Fattori

Cavezzo, auto fuori strada: perde la vita a 21 anni Luca Fattori

Weekend in provincia fuori Modena: tra storia e tradizioni, gli appuntamenti di sabato e domenica

Weekend in provincia fuori Modena: tra storia e tradizioni, gli appuntamenti di sabato e domenica