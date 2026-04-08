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Vignola, Marco Rovelli in concerto al Circolo Ribalta con 'L’Attesa'

Vignola, Marco Rovelli in concerto al Circolo Ribalta con 'L’Attesa'

Sabato 11 aprile il cantautore porta dal vivo il suo nuovo libro musicale

1 minuto di lettura

Sabato 11 aprile alle 21, il Circolo Ribalta ospita Marco Rovelli in concerto con “L’Attesa”, il suo nuovo progetto tra musica e scrittura. Un lavoro che unisce rock, canzone d’autore, sperimentazione e riflessione etica, costruito attorno a quindici brani legati a temi come attesa, amore, metamorfosi, empatia, cura, resistenza e liberazione.

Sul palco con lui ci saranno Paolo Monti alla chitarra elettrica e Massimiliano Furia alla batteria. Già voce dei Les Anarchistes, Rovelli è tra le figure più originali della canzone d’autore contemporanea e nel suo percorso ha ottenuto riconoscimenti importanti, tra cui la Targa Tenco per il progetto 'Nella notte ci guidano le stelle. Canti per la Resistenza'.

Stefano Soranna

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Mi occupo di comunicazione e pubblicità da un po' di tempo. Su La Pressa scrivo di musica, libri e di altre cose che mi colpiscono quando sono in giro o che leggo da qualche parte. La mia passi...   

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