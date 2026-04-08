Vignola, Marco Rovelli in concerto al Circolo Ribalta con 'L’Attesa'

Sabato 11 aprile alle 21, il Circolo Ribalta ospita Marco Rovelli in concerto con “L’Attesa”, il suo nuovo progetto tra musica e scrittura. Un lavoro che unisce rock, canzone d’autore, sperimentazione e riflessione etica, costruito attorno a quindici brani legati a temi come attesa, amore, metamorfosi, empatia, cura, resistenza e liberazione.

Sul palco con lui ci saranno Paolo Monti alla chitarra elettrica e Massimiliano Furia alla batteria. Già voce dei Les Anarchistes, Rovelli è tra le figure più originali della canzone d’autore contemporanea e nel suo percorso ha ottenuto riconoscimenti importanti, tra cui la Targa Tenco per il progetto 'Nella notte ci guidano le stelle. Canti per la Resistenza'.

Stefano Soranna