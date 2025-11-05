Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Spaccio di cocaina a Vignola: in carcere tunisino disoccupato con precedenti

I due assuntori, fermati subito dopo l’incontro, hanno consegnato le dosi, confermando le modalità di cessione dello stupefacente

Nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre i carabinieri di Vignola hanno arrestato in flagranza un tunisino di 28 anni, residente a Vignola per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione nasce da un servizio di osservazione e pedinamento nella serata del 31 ottobre, nel corso del quale i militari hanno documentato due distinte cessioni di cocaina in favore di altrettanti acquirenti del luogo. I due assuntori, fermati subito dopo l’incontro, hanno consegnato le dosi, confermando di fatto le modalità di cessione dello stupefacente.

Sulla scorta degli elementi raccolti, i carabinieri hanno proceduto ad immediata perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagato, rinvenendo e sequestrando oltre 67 grammi di cocaina, una dose di hashish, materiale per il confezionamento e denaro contante per 470 euro, ritenuto provento dell’attività illecita.

Sono stati inoltre sequestrati due telefoni cellulari dell’indagato e riconducibili alle utenze contattate dagli acquirenti per concordare gli incontri.

L’arrestato, regolare sul territorio nazionale ma privo di una stabile occupazione, è già gravato da precedenti di polizia per violazioni in materia di stupefacenti.

Il Gip ha convalidato l’arresto e ha applicato la misura della custodia in carcere.

