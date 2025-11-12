Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Formigine, questore chiude negozio di vicinato: vendeva alcol ai minori

La Polizia locale di Formigine ha accertato la vendita di bevande alcoliche a minori da parte dell’esercente: stop di 15 giorni

Questa mattina la Questura di Modena ha notificato il provvedimento del Questore, adottato ai sensi dell'art. 100 del Tulps, della durata di 15 giorni al titolare della licenza di un esercizio di vicinato a Formigine. Nell’ultimo periodo erano giunte numerose segnalazioni da parte dei residenti circa la presenza nei pressi del negozio di giovani particolarmente rumorosi e molesti, in stato di alterazione psicofisica da verosimile assunzione di sostanze alcoliche.

La Polizia locale di Formigine ha accertato la vendita di bevande alcoliche a minori da parte dell’esercente.

All’esito dell’istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Amministrativa, il Questore di Modena, con decreto, ha quindi disposto la chiusura dell’attività per 15 giorni.

'Si tratta di un provvedimento a garanzia dell'ordine e della sicurezza dei cittadini che ha come ratio quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale - fa sapere la questura -. L'area rimane oggetto di continui monitoraggi da parte delle pattuglie della Questura, anche per verificare il rispetto della misura'.

