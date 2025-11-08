Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Weekend in provincia fuori Modena: tra storia e tradizioni, gli appuntamenti di sabato e domenica

Da Bomporto a Pavullo, da Fiorano a Mirandola, passando per Formigine, dove è stato realizzato il dolce mattone più lungo del mondo

La provincia di Modena si prepara a vivere un fine settimana ricco di eventi, tra note barocche, jazz internazionale, dolci da record e rievocazioni storiche.

Fiorano Modenese - Trame Estensi

sabato 8 novembre alle 17.30, si chiude la rassegna “Trame Estensi” con l’incontro “Vigarani, archistar del tempo”, ospitato nella suggestiva cornice del Castello di Spezzano. Un’occasione per riscoprire i legami tra la villa di Fiorano e la corte del Re Sole.

Mirandola - Mirandola jazz Festival

La quinta edizione del Mirandola Jazz Festival, che da venerdì 7 a domenica 9 novembre porta sul palco dell’Auditorium Rita Levi Montalcini grandi interpreti italiani e internazionali. Tre serate consecutive per gli amanti del genere

Bomporto - Fiera di San Martino 2025

Da sabato 8 proseguirà fino al 16 novembre. Un evento che celebra la tradizione locale con spettacoli, incontri e sapori autentici, inaugurato simbolicamente dalla Camminata del Lambrusco il 1° novembre. Leggi l'articolo

Formigine - “Formigine Dolce Europa”

Sabato 8 novembre, dalle 8.30, il centro storico si anima con bancarelle, stand gastronomici e la gara di sfogline alle 14.30. Il momento clou sarà la presentazione del dolce mattone più lungo d’Italia, simbolo della tradizione emiliana.

Pavullo nel Frignano - “Musica a Palazzo”

Sabato 8 novembre prende il via la sesta edizione della rassegna che fino al 3 gennaio 2026 porterà concerti nella Galleria Francesco IV del Palazzo Ducale.
Un programma che spazia dal classico al jazz, passando per le colonne sonore. Programma sul sito web del Comune di Pavullo

Cognento - mercato di Natale

Sabato 8 e domenica 9 novembre torna a Villa Forni Con stand di artigiani in tema natalizio
 

Nella foto, una immagine della Fiera di San Martino a Bomporto
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

