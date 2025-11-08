Weekend in provincia fuori Modena: tra storia e tradizioni, gli appuntamenti di sabato e domenica

Fiorano Modenese - Trame Estensisabato 8 novembre alle 17.30, si chiude la rassegna “Trame Estensi” con l’incontro “Vigarani, archistar del tempo”, ospitato nella suggestiva cornice del Castello di Spezzano. Un’occasione per riscoprire i legami tra la villa di Fiorano e la corte del Re Sole.
Mirandola - Mirandola jazz FestivalLa quinta edizione del Mirandola Jazz Festival, che da venerdì 7 a domenica 9 novembre porta sul palco dell’Auditorium Rita Levi Montalcini grandi interpreti italiani e internazionali. Tre serate consecutive per gli amanti del genere
Bomporto - Fiera di San Martino 2025Da sabato 8 proseguirà fino al 16 novembre. Un evento che celebra la tradizione locale con spettacoli, incontri e sapori autentici, inaugurato simbolicamente dalla Camminata del Lambrusco il 1° novembre. Leggi l'articolo
Formigine - “Formigine Dolce Europa”Sabato 8 novembre, dalle 8.30, il centro storico si anima con bancarelle, stand gastronomici e la gara di sfogline alle 14.30. Il momento clou sarà la presentazione del dolce mattone più lungo d’Italia, simbolo della tradizione emiliana.
Pavullo nel Frignano - “Musica a Palazzo”Sabato 8 novembre prende il via la sesta edizione della rassegna che fino al 3 gennaio 2026 porterà concerti nella Galleria Francesco IV del Palazzo Ducale.
Cognento - mercato di NataleSabato 8 e domenica 9 novembre torna a Villa Forni Con stand di artigiani in tema natalizio
Nella foto, una immagine della Fiera di San Martino a Bomporto