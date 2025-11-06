Bomporto, sabato parte la Fiera di San Martino
Tra le novità, la mostra Bomporto a Motori dedicata ad auto e moto d’epoca
Nel pomeriggio di sabato, le vie del centro ospiteranno la sfilata di auto d’epoca “Le Storiche in Fiera” e un’esposizione di modelli iconici e rarità automobilistiche. Tra le novità di questa edizione, alle 16.30 presso BIEMME Heritage (Via per Modena, 29), si inaugura la mostra “Bomporto a Motori”, un percorso espositivo dedicato alla storia motoristica locale, con auto e moto d’epoca, curato dal Gruppo Appassionati di Bomporto in collaborazione con l’Associazione “Bici e Radici storiche”. L’iniziativa, accompagnata da una degustazione gratuita, valorizza una dimensione ancora poco esplorata della tradizione locale, con lo sguardo rivolto alla memoria e all’innovazione.
Sempre sabato, con il tradizionale taglio del nastro, aprono gli spazi enogastronomici “Borgobuono” ed “Enoteca Lambrusco” in Piazzale Donatori di Sangue. Gli stand di Borgobuono, interamente gestiti dalle associazioni del territorio, propongono un’offerta gastronomica ricca e variegata: gnocco fritto e tigelle farcite, polenta alla piastra con costine, tortelloni ricotta e spinaci, gramigna alla salsiccia, torta bomportese e dolci della tradizione.
Il primo fine settimana della Fiera inaugurano anche il Festival delle Marching Band e il Festival del Teatro di Strada, che animeranno il centro storico con musica, performance e spettacoli itineranti. Sabato 8 novembre alle ore 16, vie e piazze saranno invase da Brisa do Samba: ritmi sfrenati, coreografie e improvvisazioni tra musica sudamericana, italiana e internazionale.
Domenica 9 novembre, in occasione della Giornata mondiale dell’enoturismo, il centro storico ospita il mercato tradizionale, il mercato contadino, la mostra di trattori d’epoca e moderni, e numerose iniziative dedicate alla cultura gastronomica contadina. Tra queste, “Degustare la Tradizione” con frittelle, panini, vin brulé e dimostrazione della pcarìa. Durante la giornata, si rinnova l’appuntamento con “Bomporto a Motori” e si aprono le mostre “La Casa delle Bambole (e non solo…)” e “Il Senso della Vita”, con installazioni e performance artistiche.
Sempre domenica, alle 10, primo appuntamento con il teatro di strada: Le Vie del Tesoro, con numeri di magia, pupazzi, giocoleria e trampoli. Alle 15, secondo spettacolo con About Jours, sfilata di creature luminose a cura di Pazo Teatro, gradito ritorno a Bomporto.
In parallelo, prende avvio l’iniziativa “Cantine Aperte”, che consente ai visitatori di accedere su prenotazione alle principali cantine del territorio. Sabato 8 e domenica 9 novembre sarà possibile visitare Cantina della Volta, Cantina Divinja, Cantina Paltrinieri, Cantina Bellei Aurelio e Foresteria Cavicchioli, secondo gli orari e i contatti indicati nel programma ufficiale.La Fiera prosegue anche il prossimo fine settimana.
