Questa sera intorno alle 20 i Vigili del fuoco di Modena sono intervenuti per incendio capanno agricolo a Novi di Modena in via Gavello. Ad intervenire è stato il distaccamento di Carpi, subito supportato dalla squadra del distaccamento volontario di Mirandola e dal distaccamento di San Felice. Dalle prime informazioni venivano segnalati mezzi agricoli ricoverati all'interno e alcune bombole di Gpl. Sul posto più squadre per un totale di due autobotte pompa e tre autopompa serbatoio con un totale di 15 uomini dei vigili del fuoco. Non si segnalano feriti. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono tutt'ora in corso.
Novi di Modena, rogo in un capanno agricolo: paura per la presenza di bombole Gpl
