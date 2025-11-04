Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Novi di Modena, rogo in un capanno agricolo: paura per la presenza di bombole Gpl

Novi di Modena, rogo in un capanno agricolo: paura per la presenza di bombole Gpl

Sul posto più squadre per un totale di due autobotte pompa e tre autopompa serbatoio con un totale di 15 uomini dei vigili del fuoco

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Questa sera intorno alle 20 i Vigili del fuoco di Modena sono intervenuti per incendio capanno agricolo a Novi di Modena in via Gavello. Ad intervenire è stato il distaccamento di Carpi, subito supportato dalla squadra del distaccamento volontario di Mirandola e dal distaccamento di San Felice. Dalle prime informazioni venivano segnalati mezzi agricoli ricoverati all'interno e alcune bombole di Gpl. Sul posto più squadre per un totale di due autobotte pompa e tre autopompa serbatoio con un totale di 15 uomini dei vigili del fuoco. Non si segnalano feriti. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono tutt'ora in corso.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

Vignola, ferisce carabiniere dopo folle inseguimento in centro: arrestato marocchino

Vignola, ferisce carabiniere dopo folle inseguimento in centro: arrestato marocchino

Articoli Recenti Spray urticante sul bus: tre studentesse in ospedale, paura sulla linea Castelfranco–Vignola

Spray urticante sul bus: tre studentesse in ospedale, paura sulla linea Castelfranco–Vignola

Vignola: le chiavi della città consegnate alle suore

Vignola: le chiavi della città consegnate alle suore

Spilamberto, prelievi fraudolenti al bancomat: arrestata donna bulgara

Spilamberto, prelievi fraudolenti al bancomat: arrestata donna bulgara

Spilamberto, furti a scuola: denunciati tre minorenni e recuperata la refurtiva

Spilamberto, furti a scuola: denunciati tre minorenni e recuperata la refurtiva