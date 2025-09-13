Bomporto, rapina tre volte lo stesso supermercato: arrestato 41enne italiano

Il 13 settembre i carabinieri di Bomporto hanno portato in carcere un uomo italiano 41enne, indagato per rapina e concorso in rapina aggravate dall’uso di armi.

L’indagato, il 30 giugno, si introduceva all’interno di un supermercato di Bomporto e, dopo avere puntato un coltello da cucina ad una cassiera, la costringeva a farsi consegnare il denaro contenuto nel registratore di cassa, per un valore pari a 1.000 euro, per poi darsi alla fuga.

L’indagato, in concorso con un complice rimasto sconosciuto, si introduceva il successivo 8 agosto all’interno dello stesso supermercato, impossessandosi del denaro contenuto all’interno dei due registratori di cassa e di un blocchetto di monete pari a 50 euro, dopo aver minacciato la medesima cassiera vittima del delitto precedente, intimandole di non muoversi e di rimanere in silenzio mentre si verificava la razzia del denaro. Anche in questa circostanza il rapinatore – riconosciuto dalla vittima – si allontanava a piedi, insieme al complice che nel frattempo aveva funto da “palo”.

Terza analoga rapina, allo stesso supermarket, l’indagato commetteva il 5 settembre, impossessandosi del denaro da una cassa – per un valore di 1.000 euro – dopo aver nuovamente minacciato con un coltello di lama di circa 12 cm la medesima cassiera.

L’analisi delle immagini della videosorveglianza hanno permesso di risalire al responsabile.

