Sassuolo, fugge all’Alt dei carabinieri: marocchino arrestato per spaccio

Durante l’inseguimento, protrattosi per circa due chilometri, il fuggitivo si è disfatto di una scatola contenente 19 involucri termosaldati di cocaina

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri di Sassuolo hanno arrestato in flagranza un uomo 25enne, di origini marocchine, domiciliato a Torino ed irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.
L’uomo effettuava manovre azzardate nel parcheggio di un supermercato di Sassuolo e, alla vista dei militari, ha tentato di darsi alla fuga per le vie cittadine, mettendo in atto una serie di manovre pericolose per sé e per gli altri utenti della strada.
Durante l’inseguimento, protrattosi per circa due chilometri, il fuggitivo si è disfatto di una scatola contenente 19 involucri termosaldati di cocaina – successivamente recuperati a bordo strada dai Carabinieri – per un peso complessivo di oltre 16 grammi. Abbandonata l’auto, il giovane è stato raggiunto dopo alcune centinaia di metri percorsi a piedi, circostanza nella quale ha tentato di opporsi al fermo, spingendo e colpendo i militari che sono riusciti, tuttavia, a bloccarlo senza riportare conseguenze fisiche. Condotto in caserma, l’indagato è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Sassuolo, in attesa del giudizio direttissimo. Questa mattina, all’esito dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di dimora in tutta la regione Emilia Romagna.

