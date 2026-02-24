Maranello, tre lupi avvistati in pieno centro

Le videocamere di sorveglianza installate in centro a Maranello hanno immortalato ieri notte tre lupi nei pressi di Piazza Libertà (qui il video).
Nei filmati si notano i tre animali azzuffarsi, due contro uno, per un paio di minuti. L’esperto tecnico-faunistico del Wolf Apennine Center - specializzato nella gestione e nel monitoraggio dei lupi in Emilia-Romagna e contattato immediatamente dall’Amministrazione comunale - ha spiegato che tale comportamento è dovuto 'ad un meccanismo noto tra i lupi, legato ad interazioni sociali conflittuali che vedono il più debole infilarsi appositamente in aree abitate per sfuggire agli altri animali'.
'L’Amministrazione si è subito rivolta, per competenza sulle azioni di prevenzione e tutela, al Nucleo Carabinieri Forestale, già attivo nel monitoraggio sulla presenza di animali selvatici in aree urbane - fa sapere il Comune -. L’Amministrazione resterà in stretto contatto con il Nucleo Carabinieri Forestale e con gli esperti faunistici per costanti aggiornamenti sul fenomeno e sugli eventuali interventi da mettere in campo'.
