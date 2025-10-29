Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, rissa aggravata: denunciato un italiano e sette stranieri

Carpi, rissa aggravata: denunciato un italiano e sette stranieri

Chiuso per 8 giorni il bar del centro storico dove era avvenuta la rissa

La Polizia di Carpi ha denunciato un italiano e sette stranieri, di età compresa fra i 21 e 42 anni per rissa aggravata.
Nella notte del 27 settembre scorso, la polizia è intervenuta presso un bar del centro storico da dove era giunta segnalazione di una rissa, con l’utilizzo di oggetti contundenti.
L’attività di indagine ha consentito, grazie anche alle testimonianze assunte sul posto dagli agenti, di risalire all’identità degli otto indagati, tutti già noti alle Forze dell’Ordine.
Il Questore di Modena, Lucio Pennella, all’esito dell’istruttoria avviata dalla Divisione Anticrimine, ha emesso nei confronti degli otto uomini, in quanto ritenuti persone pericolose per la sicurezza pubblica, la misura di prevenzione del Daspo urbano. Tale provvedimento, della durata di 3 anni, vieta loro l’accesso ad esercizi pubblici e a locali di pubblico intrattenimento ubicati nel centro di Carpi.
Oggi personale della Squadra Amministrativa del Commissariato di Carpi ha notificato al titolare del locale il provvedimento del Questore che ne dispone la chiusura.
Il provvedimento, della durata di 8 giorni, è il frutto anche di una serie di verifiche, al cui esito è emerso che l'esercizio pubblico risulta abitualmente frequentato da persone gravate da precedenti penali o di polizia per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti.
L’area sarà oggetto di costanti controlli da parte delle pattuglie del Commissariato per garantire il rispetto delle misure adottate.

