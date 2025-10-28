Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rimozione di due alberi in via Magazzeno a Carpi: 'Sono a rischio schianto'

L’intervento per abbattere un pioppo all’ingresso del complesso scolastico e un noce nell’area verde

Domani nell’area del complesso scolastico di via Magazzeno a Carpi, è prevista la rimozione di due alberi che, a seguito di un esame tecnico eseguito nei giorni scorsi (foto sopra), sono risultati malati e gravemente compromessi e, perciò, pericolosi per la sicurezza degli studenti. Lo fa sapere il Comune di Carpi.
Le piante oggetto dell’abbattimento sono un noce che si trova nell’area verde della scuola d’infanzia Sergio Neri, e un pioppo bianco all’ingresso del complesso scolastico, su via Magazzeno.
Il noce presenta seccumi diffusi in chioma ed essudati lungo il fusto indici di infezioni fungine, la corteccia, inoltre, presenta fessurazioni longitudinali che hanno causato il distacco visibile della corteccia dagli strati interni del fusto.
Nel pioppo sono danneggiate due branche primarie di grossa dimensione che risultano completamente secche e, quindi, a rischio caduta. La pianta presenta, inoltre, scortecciamenti evidenti e una compromissione dell’intero apparato vegetativo.
'La rimozione dei due alberi si rende, dunque, necessaria a tutela della sicurezza degli studenti che frequentano il plesso scolastico' - chiude il Comune.

