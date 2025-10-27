Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Polizia locale Unione del Sorbara, è il giorno della presentazione del comandante Bonvicini

Polizia locale Unione del Sorbara, è il giorno della presentazione del comandante Bonvicini

Come preannunciato da La Pressa, a partire da oggi, lunedì 27 ottobre, Filippo Bonvicini assume ufficialmente l’incarico di comandante

Come preannunciato da La Pressa, a partire da oggi, lunedì 27 ottobre, Filippo Bonvicini assume ufficialmente l’incarico di comandante della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara. Quarantatré anni, già alla guida del Corpo di Polizia Locale del Comune di San Cesario sul Panaro dal 2022, Bonvicini manterrà anche tale incarico.
Il nuovo comandante succede a Luca Di Niquili, che ha lasciato l’Unione del Sorbara per assumere la guida della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli.
'Sono lieto di questo nuovo incarico, che intendo portare avanti in piena continuità con il lavoro svolto dal mio predecessore. Uno degli obiettivi che mi pongo è rafforzare il dialogo con i cittadini, favorendo un ascolto attento e costante, così da poter intercettare tempestivamente problematiche ed esigenze del territorio. E' nelle mie intenzioni, inoltre, impegnarmi per garantire un clima sereno e collaborativo all’interno del Corpo, affinché ogni operatore possa svolgere al meglio il proprio ruolo' - ha detto Bonvicini.
La presidente dell’Unione del Sorbara e sindaco di Bomporto, Tania Meschiari, ha accolto così il nuovo comandante: “Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Dottor Di Niquili per il prezioso lavoro svolto. Al tempo stesso, diamo il benvenuto al Dottor Bonvicini, augurandogli buon lavoro. Siamo certi che, sotto la sua guida, la collaborazione tra la Polizia Locale dell’Unione e quella di San Cesario potrà consolidarsi ulteriormente, portando risultati ancora più significativi. Conosciamo da tempo la sua serietà e professionalità: qualità che, unite alla sua dedizione, rappresentano un valore aggiunto per tutto il territorio'.

