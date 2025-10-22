Sindacato carabinieri: 'Vicinanza e rispetto per la Polizia Locale di Modena'

'Pur non volendo entrare nel merito della recente querelle politica, USMIA Carabinieri ritiene doveroso esprimere un segnale di vicinanza e solidarietà nei confronti dei colleghi della Polizia Locale di Modena, donne e uomini che ogni giorno operano con grande professionalità e spirito di servizio al fianco dei cittadini'. Così in una nota il sindacato dei carabinieri interviene nelle polemiche legate alle frasi del consigliere Pd Bignardi.

'I numerosi iscritti USMIA Carabinieri presenti a Modena testimoniano quotidianamente come la preparazione, la professionalità, ma soprattutto la disponibilità e la precisione nell’azione della Polizia Locale modenese siano qualità di assoluto rilievo, che suscitano ammirazione e rispetto anche fuori dai confini modenesi. All’interno delle rispettive specificità operative, la collaborazione tra Carabinieri e Polizia Locale rappresenta un modello virtuoso di sinergia istituzionale, indispensabile per garantire sicurezza e legalità nei territori. Ogni tentativo di creare distinzioni o contrapposizioni tra Corpi che condividono gli stessi obiettivi di tutela e protezione della collettività non può che risultare sterile e controproducente. In un momento storico in cui la criminalità assume forme sempre più complesse, la risposta più efficace resta quella dell’unità, del rispetto reciproco e del riconoscimento del valore di ogni singolo operatore in uniforme, qualunque sia il suo Corpo di appartenenza. USMIA Carabinieri rinnova dunque la propria stima ai colleghi della Polizia Locale di Modena, con i quali condivide quotidianamente impegno, dedizione e senso del dovere al servizio della comunità. Allo stesso tempo, auspica che la dotazione di mezzi e strumenti di tutela per gli operatori della Polizia Locale possa essere ulteriormente potenziata, poiché ciò non può che giovare sia alla sicurezza degli operatori stessi che al benessere della collettività tutta'.

