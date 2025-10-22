Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Unione del Sorbara, il nuovo comandante è Filippo Bonvicini

Il nuovo comandante, 43 anni, prende il posto di  Luca Di Niquili che si è trasferito alla guida della polizia locale delle Terre di Castelli

E' Filippo Bonvicini il nuovo comandante della polizia locale dell'Unione del Sorbara. Bonvicini prenderà servizio venerdì e continuerà a svolgere il ruolo di comandante a San Cesario dove lavora dal 2022. Di fatto sarà tre giorni in servizio nei Comuni del Sorbara e tre a San Cesario.
Il nuovo comandante, 43 anni, prende il posto di Luca Di Niquili che si è trasferito alla guida della polizia locale delle Terre di Castelli.
