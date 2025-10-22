Unione del Sorbara, il nuovo comandante è Filippo Bonvicini
Il nuovo comandante, 43 anni, prende il posto di Luca Di Niquili che si è trasferito alla guida della polizia locale delle Terre di Castelli
Il nuovo comandante, 43 anni, prende il posto di Luca Di Niquili che si è trasferito alla guida della polizia locale delle Terre di Castelli.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'
'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'
Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti
Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival
Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico
I vigili del fuoco sono cittadini onorari di Castelfranco Emilia
Fondazione di Vignola, consegnate Borse di Studio agli studenti dell’Unione Terre di Castelli
Schianto al Carrai di Pavullo: 23enne ferita resta incastrata nelle lamiere
'Sanità a Vignola, le parole del sindaco confermano le denunce di Forza Italia'