Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Giorgio Siena: 'Mirandola, satira sotto attacco: i vigili convocano cittadini per scoprire chi è Fico...'

Giorgio Siena: 'Mirandola, satira sotto attacco: i vigili convocano cittadini per scoprire chi è Fico...'

'Qualora l’indagine non sia stata disposta dalla autorità giudiziaria, si chiede all’Amministrazione a quale titolo la stessa possa procedere'

3 minuti di lettura
'Il fatto è questo: esiste una pagina satirica nota come Fico della Mirandola che ha scelto di dedicarsi a commentare gli atti della Pubblica amministrazione di Mirandola accompagnandosi con l’uso, spesso divertente, della satira. È vietato? No, per fortuna. Lo fa rivolgendosi a chi amministra, cioè il Centro destra, ovvio. Coloro che sono sottoposti alla critica mal sopportano, ne sono infastiditi.

Lo capisco, mica possono essere contenti. Ma fa parte delle regole del gioco, è la libertà di espressione. Sappiamo con certezza che la Polizia Locale di Mirandola ha aperto un'indagine convocando persone che erano intervenute con like frequenti e con commenti sulla pagina, e sappiamo che a loro è stato chiesto di dare informazione sulla identità di Fico della Mirandola'. A dirlo è il consigliere comunale di Mirandola Giorgio Siena. 'Ci risulta non sia mai stato indicato un preciso fatto, oggetto di reato e di indagine. Se tutto si limitasse a questo sarebbe evidente che la Polizia Locale agisce per conto della parte politica che amministra il Comune. Questo sarebbe grave, molto. Sarebbe inevitabile pensare a una intimidazione. Se il problema è l’identità di Fico della Mirandola esistono canali ufficiali, se ci sono le condizioni, ma il dubbio vero (nostro almeno) è questo: una volta che conoscessero l’identità di Fico che fanno?
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Questa domanda pone un interrogativo inquietante rispetto al rapporto di fiducia della Polizia Locale con tutti i cittadini'.


Il tema è anche oggetto di una interpellanza presentata, dallo stesso Siena insieme alla capogruppo del Pd Anna Greco.

'Risulta agli scriventi che diversi cittadini mirandolesi sarebbero stati convocati dalla Polizia Locale di Mirandola per fornire informazioni inerenti a una pagina social di satira locale e che agli stessi sarebbe stato richiesto di fornire indicazioni sulla stesura della pagina e sulla identità del titolare della pagina stessa - si legge nella interpellanza -. Poiché da quanto ci risulta il tono delle domande e la loro formulazione parrebbe configurare una reazione oppositiva al carattere ironico/satirico della pagina, chiediamo se corrisponda al vero che la Polizia Municipale di Mirandola abbia svolto, stia svolgendo o abbia ricevuto disposizioni per svolgere qualsivoglia attività — in forma ufficiale o informale — volta a identificare la persona fisica autore di contenuti satirici pubblicati su Facebook. Per quale motivo, se vi fossero ragioni valide per individuare il titolare del dominio della pagina citata, non sia intervenuta la Polizia Postale competente e idonea a tal fine.
Se risultino fatti precisi e concreti oggetto di denuncia, tenuto conto che non risultano essere state consegnate copie dei verbali sottoscritti dalle persone sentite, ed era indicato l’accesso agli atti come unico modo per conoscere il contenuto fatto sottoscrivere. Si chiede di sapere quanti cittadini sono stati coinvolti e con quale criterio. Si chiede di sapere se l’indagine è terminata e con quali esiti. Se la sindaca Budri e l’assessore Donnarumma sono informati di ciò e se il comandante Doni ha personalmente curato l’organizzazione dei contatti con i cittadini sentiti. Qualora l’indagine non sia stata disposta dalla autorità giudiziaria, si chiede all’Amministrazione a quale titolo la stessa possa disporre una qualsivoglia identificazione di autori di pagine satiriche - chiude la interpellanza -. Esprimiamo il rispetto assoluto verso le competenze del corpo di Polizia Locale nel caso vi fossero notizie di reato con richiesta sovraordinata di indagine, ma in caso contrario chiediamo chiarezza su azioni che possono far pensare a una forma di intimidazione, o compressione della libertà di espressione per condizionare una legittima manifestazione di critica alla Amministrazione Comunale che opera per conto dei cittadini di Mirandola e con mandato pro-tempore'.

Nella foto l'immagine della pagina satirica 'Fico della Mirandola'

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Caro direttore, Mezzetti non è paladino del cambiamento

Caro direttore, Mezzetti non è paladino del cambiamento

Mirandola, l'assessore Donnarumma rimane in Lega: 'Concentrato sull’azione amministrativa'

Mirandola, l'assessore Donnarumma rimane in Lega: 'Concentrato sull’azione amministrativa'

Modena, il duello da don Chisciotte del sindaco Mezzetti contro il moloch Pd

Modena, il duello da don Chisciotte del sindaco Mezzetti contro il moloch Pd

Mirandola, il gruppo Lega scompare, consiglieri in blocco con Vannacci

Mirandola, il gruppo Lega scompare, consiglieri in blocco con Vannacci

Mirandola: mercoledì l'ultimo saluto a Don Benito

Mirandola: mercoledì l'ultimo saluto a Don Benito

Il nuovo garantismo: garantisce che qualcuno stia molto tranquillo

Il nuovo garantismo: garantisce che qualcuno stia molto tranquillo

Articoli più Letti Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: furti in bar e libreria, arrestati due stranieri irregolari

Vignola: furti in bar e libreria, arrestati due stranieri irregolari

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Articoli Recenti Vignola, rottura con Smeraldi: il sindaco Muratori non accoglie le dimissioni dell’assessore Panini

Vignola, rottura con Smeraldi: il sindaco Muratori non accoglie le dimissioni dell’assessore Panini

Scomparso domenica sera, apprensione per un 15enne di Carpi

Scomparso domenica sera, apprensione per un 15enne di Carpi

Finale Emilia, viaggiava senza patente e con otto coltelli in auto

Finale Emilia, viaggiava senza patente e con otto coltelli in auto

Sassuolo, ponte di via Regina Pacis: lavori conclusi entro fine anno

Sassuolo, ponte di via Regina Pacis: lavori conclusi entro fine anno