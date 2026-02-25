Il tema è anche oggetto di una interpellanza presentata, dallo stesso Siena insieme alla capogruppo del Pd Anna Greco.'Risulta agli scriventi che diversi cittadini mirandolesi sarebbero stati convocati dalla Polizia Locale di Mirandola per fornire informazioni inerenti a una pagina social di satira locale e che agli stessi sarebbe stato richiesto di fornire indicazioni sulla stesura della pagina e sulla identità del titolare della pagina stessa - si legge nella interpellanza -. Poiché da quanto ci risulta il tono delle domande e la loro formulazione parrebbe configurare una reazione oppositiva al carattere ironico/satirico della pagina, chiediamo se corrisponda al vero che la Polizia Municipale di Mirandola abbia svolto, stia svolgendo o abbia ricevuto disposizioni per svolgere qualsivoglia attività — in forma ufficiale o informale — volta a identificare la persona fisica autore di contenuti satirici pubblicati su Facebook. Per quale motivo, se vi fossero ragioni valide per individuare il titolare del dominio della pagina citata, non sia intervenuta la Polizia Postale competente e idonea a tal fine.
Giorgio Siena: 'Mirandola, satira sotto attacco: i vigili convocano cittadini per scoprire chi è Fico...'
'Qualora l’indagine non sia stata disposta dalla autorità giudiziaria, si chiede all’Amministrazione a quale titolo la stessa possa procedere'
Il tema è anche oggetto di una interpellanza presentata, dallo stesso Siena insieme alla capogruppo del Pd Anna Greco.'Risulta agli scriventi che diversi cittadini mirandolesi sarebbero stati convocati dalla Polizia Locale di Mirandola per fornire informazioni inerenti a una pagina social di satira locale e che agli stessi sarebbe stato richiesto di fornire indicazioni sulla stesura della pagina e sulla identità del titolare della pagina stessa - si legge nella interpellanza -. Poiché da quanto ci risulta il tono delle domande e la loro formulazione parrebbe configurare una reazione oppositiva al carattere ironico/satirico della pagina, chiediamo se corrisponda al vero che la Polizia Municipale di Mirandola abbia svolto, stia svolgendo o abbia ricevuto disposizioni per svolgere qualsivoglia attività — in forma ufficiale o informale — volta a identificare la persona fisica autore di contenuti satirici pubblicati su Facebook. Per quale motivo, se vi fossero ragioni valide per individuare il titolare del dominio della pagina citata, non sia intervenuta la Polizia Postale competente e idonea a tal fine.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri
Vignola: furti in bar e libreria, arrestati due stranieri irregolari
Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso
Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su PasiniArticoli Recenti
Vignola, rottura con Smeraldi: il sindaco Muratori non accoglie le dimissioni dell’assessore Panini
Scomparso domenica sera, apprensione per un 15enne di Carpi
Finale Emilia, viaggiava senza patente e con otto coltelli in auto
Sassuolo, ponte di via Regina Pacis: lavori conclusi entro fine anno