Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Magazzino usato come abitazione: verifiche in via Carteria

Magazzino usato come abitazione: verifiche in via Carteria

Polizia Locale in azione all'alba in locali oggetto di segnalazione. All'interno tre persone straniere regolari

2 minuti di lettura
Fare chiarezza sull’utilizzo effettivo di alcuni immobili in pieno centro storico: con questo scopo questa mattina alle prime luci dell’alba gli agenti della Polizia locale di Modena sono intervenuti in via Carteria, dando corso a una serie di accertamenti su fabbricati oggetto di segnalazioni e verifiche preliminari.
L’intervento si è concentrato in particolare su uno dei civici della via, dove un’unità immobiliare accatastata come magazzino risultava di fatto adibita ad abitazione. All’interno del locale sono state trovate tre persone, tutte regolarmente presenti sul territorio nazionale. La circostanza ha reso necessario un approfondimento tecnico per verificare la conformità dell’utilizzo rispetto alla destinazione d’uso dichiarata.
Gli operatori hanno effettuato misurazioni e rilievi, avviando le verifiche edilizie utili ad accertare eventuali irregolarità sotto il profilo urbanistico e amministrativo, oltre alla correttezza del titolo di locazione. L’attività è tuttora in corso e si estende anche ad altre unità immobiliari e ad alcuni esercizi commerciali della zona.

Il commento del sindaco

'Ringrazio tutte le forze dell'ordine impegnate nelle azioni di queste ultime ore. Lo sgombero e successiva messa in sicurezza dell'immobile in via Montefiorino e i controlli minuziosi in via Carteria da parte della nostra Polizia Locale testimoniano che non intendiamo lasciare spazio a zone d'illegalità - afferma il sindaco Mezzetti -.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Desidero ringraziare i cittadini per le segnalazioni che ci rivolgono e reiterano, e dire loro che per costruire le condizioni di un intervento come quello di Montefiorino ci sono voluti i tempi necessari a impostare un'azione efficace ma, come s'è visto, la risposta delle istituzioni è arrivata. Ieri si è anche svolta una massiccia operazione interforze nella cosiddetta zona rossa a dimostrazione che i controlli sono costanti e continui. Le preoccupazioni dei cittadini sono le nostre e intendiamo proseguire con costanza nel lavoro che si imposta e condivide al tavolo del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica coordinato dal Prefetto che ringrazio per la collaborazione'.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Giorgio Siena: 'Mirandola, satira sotto attacco: i vigili convocano cittadini per scoprire chi è Fico...'

Giorgio Siena: 'Mirandola, satira sotto attacco: i vigili convocano cittadini per scoprire chi è Fico...'

Bomporto: il fiuto del cane Hector non sbaglia, due sequestri di droga dalla PL

Bomporto: il fiuto del cane Hector non sbaglia, due sequestri di droga dalla PL

Sfruttate e multate

Sfruttate e multate

Due grandi presidi a Vignola e Castelnuovo: al via la riorganizzazione della Polizia Locale Terre di Castelli

Due grandi presidi a Vignola e Castelnuovo: al via la riorganizzazione della Polizia Locale Terre di Castelli

Spacciatore di crack arrestato e libero con obbligo di firma

Spacciatore di crack arrestato e libero con obbligo di firma

Anche incursioni di minori dopo la chiusura al cimitero di San Cataldo

Anche incursioni di minori dopo la chiusura al cimitero di San Cataldo

Articoli più Letti Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Finanza, confiscati 36,5 milioni a una nota imprenditrice emiliana

Finanza, confiscati 36,5 milioni a una nota imprenditrice emiliana

87 anni di vigili del fuoco, oggi caserma aperta ai cittadini

87 anni di vigili del fuoco, oggi caserma aperta ai cittadini

Modena, continua la caccia alle buche: interventi su altre 84 vie

Modena, continua la caccia alle buche: interventi su altre 84 vie

Modena, fatture false e autoriciclaggio: 12 indagati e sequestro da 8 milioni

Modena, fatture false e autoriciclaggio: 12 indagati e sequestro da 8 milioni