Magazzino usato come abitazione: verifiche in via Carteria

Fare chiarezza sull’utilizzo effettivo di alcuni immobili in pieno centro storico: con questo scopo questa mattina alle prime luci dell’alba gli agenti della Polizia locale di Modena sono intervenuti in via Carteria, dando corso a una serie di accertamenti su fabbricati oggetto di segnalazioni e verifiche preliminari. L’intervento si è concentrato in particolare su uno dei civici della via, dove un’unità immobiliare accatastata come magazzino risultava di fatto adibita ad abitazione. All’interno del locale sono state trovate tre persone, tutte regolarmente presenti sul territorio nazionale. La circostanza ha reso necessario un approfondimento tecnico per verificare la conformità dell’utilizzo rispetto alla destinazione d’uso dichiarata. Gli operatori hanno effettuato misurazioni e rilievi, avviando le verifiche edilizie utili ad accertare eventuali irregolarità sotto il profilo urbanistico e amministrativo, oltre alla correttezza del titolo di locazione. L’attività è tuttora in corso e si estende anche ad altre unità immobiliari e ad alcuni esercizi commerciali della zona.
Il commento del sindaco
'Ringrazio tutte le forze dell'ordine impegnate nelle azioni di queste ultime ore. Lo sgombero e successiva messa in sicurezza dell'immobile in via Montefiorino e i controlli minuziosi in via Carteria da parte della nostra Polizia Locale testimoniano che non intendiamo lasciare spazio a zone d'illegalità - afferma il sindaco Mezzetti -.
Desidero ringraziare i cittadini per le segnalazioni che ci rivolgono e reiterano, e dire loro che per costruire le condizioni di un intervento come quello di Montefiorino ci sono voluti i tempi necessari a impostare un'azione efficace ma, come s'è visto, la risposta delle istituzioni è arrivata. Ieri si è anche svolta una massiccia operazione interforze nella cosiddetta zona rossa a dimostrazione che i controlli sono costanti e continui. Le preoccupazioni dei cittadini sono le nostre e intendiamo proseguire con costanza nel lavoro che si imposta e condivide al tavolo del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica coordinato dal Prefetto che ringrazio per la collaborazione'.
La Pressa
