Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, sgombrati bivacchi nelle palazzine di via Repubblica di Montefiorino: 13 abusivi

Modena, sgombrati bivacchi nelle palazzine di via Repubblica di Montefiorino: 13 abusivi

Da tempo oggetto di segnalazioni per la presenza di bivacchi e accessi non autorizzati da parte di persone che avevano occupato abusivamente gli appartamenti

1 minuto di lettura

Questa mattina i carabinieri di Modena sono intervenuti nelle palazzini ai civici 35 e 37 di via Repubblica di Montefiorino.
Le due palazzine, di proprietà di un fondo d’investimento e attualmente in stato di semi abbandono, erano da tempo oggetto di segnalazioni per la presenza di bivacchi e accessi non autorizzati da parte di persone che avevano occupato abusivamente gli appartamenti. Alle prime luci dell’alba, i carabinieri hanno proceduto all’ispezione degli stabili, rintracciando all’interno 13 persone, di cui 7 stranieri, per le quali sono in corso le attività di identificazione e di fotosegnalamento.
L’operazione ha permesso la completa bonifica degli appartamenti.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, varata riorganizzazione della rete sanitaria: 'Stop alle duplicazioni'

Modena, varata riorganizzazione della rete sanitaria: 'Stop alle duplicazioni'

Modena, tentato furto in un negozio: denunciato 53enne tunisino

Modena, tentato furto in un negozio: denunciato 53enne tunisino

Il Festival Organistico prosegue: giovani talenti e un grande evento quaresimale

Il Festival Organistico prosegue: giovani talenti e un grande evento quaresimale

Modena, continua la caccia alle buche: interventi su altre 84 vie

Modena, continua la caccia alle buche: interventi su altre 84 vie

Sequestro preventivo discarica di Finale Emilia, Feronia: 'Presenteremo istanza di riesame'

Sequestro preventivo discarica di Finale Emilia, Feronia: 'Presenteremo istanza di riesame'

Scandalo Fondazione Modena, a San Cesario Rosi (Fi) chiede un’audizione in Consiglio e il sindaco dice no

Scandalo Fondazione Modena, a San Cesario Rosi (Fi) chiede un’audizione in Consiglio e il sindaco dice no

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, via delle Costellazioni: ladri in casa di Stefano Bellei

Modena, via delle Costellazioni: ladri in casa di Stefano Bellei

Montefiorino, sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudere

Montefiorino, sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudere

Vandali e ladri alzano il tiro: diciassette auto distrutte nella notte

Vandali e ladri alzano il tiro: diciassette auto distrutte nella notte

Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anni

Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Scontro tra due camion in A22, caos chiusura ma nessun ferito

Scontro tra due camion in A22, caos chiusura ma nessun ferito

Discariche Feronia sotto sequestro: accuse di inquinamento ambientale e omissioni nei controlli

Discariche Feronia sotto sequestro: accuse di inquinamento ambientale e omissioni nei controlli

Modena, trasfertista tenta truffa ai danni di una coppia di anziani: arrestato napoletano 25enne

Modena, trasfertista tenta truffa ai danni di una coppia di anziani: arrestato napoletano 25enne

Bologna, società calcistica di Lega Pro evade il fisco per 2 milioni

Bologna, società calcistica di Lega Pro evade il fisco per 2 milioni