Tutela del decoro e della sicurezza della circolazione stradale. Questi gli elementi del regolamento comunale la cui violazione è stata contestata a 8 donne controllate e identificate da agenti della Polizia Locale e Carabinieri nel corso di controlli antiprostituzione condotti a Modena in via Emilia Est e via Finzi, dove da anni il mercato del sesso di strada è sempre stato presente. L'operazione, condotta nella serata di ieri, è stata finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati connessi allo sfruttamento della prostituzione, nonché alla tutela del decoro urbano e della sicurezza della circolazione stradale. Alla fine le donne presumibilmente sfruttate sono state anche multate per 1280 euro totali.
Durante l'attività, le pattuglie hanno proceduto infatti al controllo e all'identificazione di 8 donne, tutte di origine straniera, presenti su strada. A seguito degli accertamenti, nei confronti di tutte le persone identificate sono state elevate altrettante sanzioni amministrative per la violazione delle norme previste dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Modena, con particolare riferimento all’articolo inerente alla tutela del decoro e della sicurezza della circolazione stradale.
Sfruttate e multate
Contestata ad otto donne straniere la violazione delle regole sul decoro e la circolazione stradale. Operazione congiunta di Carabinieri e Polizia Locale in via Emilia Est e in via Finzi
