Polizia locale Terre di Castelli: il nuovo comandante è Di Niquili

Cambio alla guida della polizia dell'Unione Terre di Castelli. Il comandante Pier Paolo Marullo ha lasciato l'incarico per andare a guidare la polizia locale di Cagliari dove si insedierà ufficialmente da domani. A Vignola e negli altri sette comuni dell'Unione arriva invece Luca Di Niquili che ha vinto il bando indetto dall'ente. Di Niquili, 35 anni, laureato in giurisprudenza e scienze della sicurezza, è stato un Ufficiale dell’Arma dei carabinieri, ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma e attualmente guidava la polizia locale dell'Unione del Sorbara.

