Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scontro tra tre auto in tangenziale, 4 giovani feriti, grave una ragazza

Scontro tra tre auto in tangenziale, 4 giovani feriti, grave una ragazza

Carambola nella tarda serata, all'altezza dello svincolo di ingresso di in via D'Avia. Coinvolti due 19enni, un 18enne e una ragazza di 15 anni

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Grave incidente stradale lungo la Tangenziale Mistral, all’altezza dello svincolo d’ingresso da via D’Avia in direzione Modena – Villaggio Giardino. Lo scontro, che ha coinvolto tre veicoli ha provocato il ferimento di quattro giovani, tutti trasportati all’ospedale di Baggiovara per accertamenti e cure.

Tra i feriti, una ragazza di 15 anni ha riportato lesioni particolarmente serie ed è stata affidata al Trauma Team per una valutazione approfondita. Le sue condizioni sono considerate gravi. Un ragazzo di 19 anni ha subito traumi di media entità, mentre altri due giovani, di 18 e 19 anni, sono stati ricoverati con ferite più lievi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco di Modena, che hanno collaborato per mettere in sicurezza l’area e consentire le operazioni di soccorso. La dinamica dello scontro è ancora in fase di ricostruzione, ma si presume che l’impatto sia avvenuto tra un’automobile, che si è ribaltata tra le due corsia della tangenziale, e un altro veicolo coinvolgendone un terzo
La viabilità ha subito forti rallentamenti per diverse ore, con la chiusura temporanea dello svincolo interessato.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Sanità Modena, la situazione è grave: Ctss assente'

'Sanità Modena, la situazione è grave: Ctss assente'

Oncologo Massimo Federico assolto: 'La verità finalmente ristabilita'

Oncologo Massimo Federico assolto: 'La verità finalmente ristabilita'

Modena, il ministro Crosetto a Modena: 'Si è riaccesa speranza di Pace'

Modena, il ministro Crosetto a Modena: 'Si è riaccesa speranza di Pace'

Modena, patto Fdi-Pd su agenzia unica per la comunicazione: dopo inchiesta La Pressa l'accordo è saltato

Modena, patto Fdi-Pd su agenzia unica per la comunicazione: dopo inchiesta La Pressa l'accordo è saltato

Allarme sicurezza a Modena, sbagliato il silenzio del sindaco

Allarme sicurezza a Modena, sbagliato il silenzio del sindaco

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti

Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato

Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Tragedia nel reggiano, si tuffa nel Secchia e non riemerge più: muore 13enne di Fiorano

Tragedia nel reggiano, si tuffa nel Secchia e non riemerge più: muore 13enne di Fiorano

Truffa anziana per 10.000 euro: minorenne bloccato e denunciato

Truffa anziana per 10.000 euro: minorenne bloccato e denunciato

'Non prese denuncia di una vittima', carabiniere chiede giudizio immediato

'Non prese denuncia di una vittima', carabiniere chiede giudizio immediato

Modena, spaccio stazione autocorriere: arrestato un tunisino 19enne

Modena, spaccio stazione autocorriere: arrestato un tunisino 19enne