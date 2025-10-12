Grave incidente stradale lungo la Tangenziale Mistral, all’altezza dello svincolo d’ingresso da via D’Avia in direzione Modena – Villaggio Giardino. Lo scontro, che ha coinvolto tre veicoli ha provocato il ferimento di quattro giovani, tutti trasportati all’ospedale di Baggiovara per accertamenti e cure.
Tra i feriti, una ragazza di 15 anni ha riportato lesioni particolarmente serie ed è stata affidata al Trauma Team per una valutazione approfondita. Le sue condizioni sono considerate gravi. Un ragazzo di 19 anni ha subito traumi di media entità, mentre altri due giovani, di 18 e 19 anni, sono stati ricoverati con ferite più lievi.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco di Modena, che hanno collaborato per mettere in sicurezza l’area e consentire le operazioni di soccorso. La dinamica dello scontro è ancora in fase di ricostruzione, ma si presume che l’impatto sia avvenuto tra un’automobile, che si è ribaltata tra le due corsia della tangenziale, e un altro veicolo coinvolgendone un terzo
La viabilità ha subito forti rallentamenti per diverse ore, con la chiusura temporanea dello svincolo interessato.
Scontro tra tre auto in tangenziale, 4 giovani feriti, grave una ragazza
Carambola nella tarda serata, all'altezza dello svincolo di ingresso di in via D'Avia. Coinvolti due 19enni, un 18enne e una ragazza di 15 anni
