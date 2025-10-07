'L'uscita di Montecreto e Fiumalbo da Corpo Unico PL indebolisce il sistema'
Per i referenti del centrosinistra di Pavullo il rischio è rendere il Frignano meno sicuro: 'Chiediamo ai sindaci di superare logiche campanilistiche'
Oggi più che mai serve collaborazione, non divisione: i Comuni, le istituzioni e le diverse Forze dell’Ordine devono lavorare insieme per garantire una presenza più capillare e servizi migliori ai cittadini.
'C’è poi il rischio che, una volta abbandonato il Corpo Unico, si metta in discussione anche la gestione condivisa di altri servizi dell’Unione dei Comuni.
Come frignanesi, non possiamo permetterci di guardare solo al risparmio immediato o a logiche campanilistiche: il futuro del nostro territorio dipende dalla capacità di fare squadra, avere strategie comuni per sanità, turismo, economia, cultura, per i servizi e la sicurezza.
Per questo chiediamo ai sindaci di non far vincere gli egoismi e l'immediato ed effimero risparmio economico, ma di lavorare insieme per rafforzare il Corpo Unico di Polizia Locale. In particolare, chiediamo a Venturelli di esercitare, almeno in questa occasione, il suo ruolo di Sindaco del comune capo distretto, per promuovere una strategia comune che garantisca più sicurezza, più servizi e un futuro più solido al nostro amato Frignano' - concludono Baraccani,
