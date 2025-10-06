Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

San Felice e Camposanto, Francesco Biscozzo nuovo comanante dei carabinieri

San Felice e Camposanto, Francesco Biscozzo nuovo comanante dei carabinieri

A salutare il Maresciallo Biscozzo sono stati i sindaci Monja Zaniboni e Michele Goldoni che gli hanno dato il benvenuto a nome delle rispettive comunità

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Ha preso servizio lo scorso 22 settembre a Camposanto e San Felice sul Panaro, il maresciallo Francesco Biscozzo, 30 anni, nuovo Comandante della Stazione dei carabinieri dei due Comuni, che ha preso il posto del maresciallo Stefano Di Antonio, andato a dirigere la Stazione di San Martino Spino. A salutare il Maresciallo Biscozzo sono stati i sindaci Monja Zaniboni e Michele Goldoni che gli hanno dato il benvenuto a nome delle rispettive comunità, augurandogli buon lavoro. I primi cittadini hanno anche ringraziato Di Antonio per il servizio prestato a Camposanto e San Felice. Il maresciallo Francesco Biscozzo è originario della provincia di Teramo. Dopo gli studi ha intrapreso la carriera militare nell’Esercito Italiano dal 2014 al 2016, anno in cui è transitato nell’Arma dei Carabinieri prestando servizio per un quinquennio presso la Tenenza di Falconara Marittima. Dal 2021 al 2024 ha frequentato il Corso Triennale presso la Scuola Marescialli di Firenze, conseguendo la laurea in Scienze giuridiche della sicurezza. Al termine del corso di formazione per sottufficiali, dal 2024 sino allo scorso 22 settembre è stato effettivo presso la Stazione di Novi di Modena.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
San Felice, sorpresa a rubare: arrestata ex donna delle pulizie

San Felice, sorpresa a rubare: arrestata ex donna delle pulizie

San Felice, appaltati i lavori per il recupero di Torre Borgo

San Felice, appaltati i lavori per il recupero di Torre Borgo

Banca San Felice, lascia il presidente dell'associazione Amici della sanfelice

Banca San Felice, lascia il presidente dell'associazione Amici della sanfelice

San Felice, al via le procedure di gara per il recupero del municipio

San Felice, al via le procedure di gara per il recupero del municipio

San Felice, Dolores Zucchi spegne 100 candeline

San Felice, Dolores Zucchi spegne 100 candeline

Area Nord: arrivano 4 agenti e un nuovo veicolo per la PL dell'Unione

Area Nord: arrivano 4 agenti e un nuovo veicolo per la PL dell'Unione

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti 'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'

'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival

Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival

Articoli Recenti Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico

Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico

Il profumo del 'Mosto Cotto' invade Spilamberto

Il profumo del 'Mosto Cotto' invade Spilamberto

Ospedale Mirandola, annuncio Ausl: i posti letto di Terapia Semintensiva arriveranno

Ospedale Mirandola, annuncio Ausl: i posti letto di Terapia Semintensiva arriveranno

Mirandola, FI: 'Ospedale, servono chiarezza e certezze sui posti letto'

Mirandola, FI: 'Ospedale, servono chiarezza e certezze sui posti letto'